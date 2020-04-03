В Петербурге на стене дома появился бэт-сигнал

В Петербурге на стене промышленного здания появилась световая проекция в виде бэт-сигнала в медицинской маске.

Как сообщают в арт-группировке "Явь", проекцию создали художники из объединения, причем, не выходя из дома.

Суть световой проекции в том, что перед проектором устанавливается трафарет и объекте, куда направляется свет, возникает рисунок.

Ранее арт-группировка "Явь" создавала в городе граффити. Так как рисунки не были оформлены должным образом, то их быстро закрашивали работники коммунальных служб. Световую проекцию закрасить нельзя. Она сама пропадает с рассветом.

Бэт-сигнал - это термин из знаменитой серии комиксов про Бэтмена. Жители мифического города Готэм-сити включали мини-проектор и транслировали стилизованное изображение летучей мыши на стену дома в сложные времена, когда городу очень нужен был супер-герой.