В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Петербурге впервые в стране было возбуждено уголовное дело по статье 207.1 Уголовного Кодекса России за ложные сообщения о коронавирусе, распространяемые в соцсетях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Это новая статья Уголовного Кодекса, она предусматривает ответственность за распространение заведомо ложных сведений о ситуациях, которые представляют угрозу жизни и безопасности граждан. Наказание по этой статье предусматривает либо крупный штраф в несколько сотен тысяч рублей, либо исправительные работы или же ограничение свободы.

По предварительным данным, уголовное дело возбуждено по факту публикации в социальной сети "ВКонтакте". В посте содержалась информация о том, что в одной из поликлиник Курортного района Петербурга якобы произошло заражение коронавирусной инфекцией.