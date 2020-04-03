Глава Адыгеи обсудил с муниципалитетами вопросы поддержки людей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел селекторное совещание с руководителями муниципальных образований. В его ходе обсуждались вопросы, касающиеся ограничительных мер в связи коронавирусом, и поддержки пожилых граждан, инвалидов и предпринимателей, которые пострадали из-за приостановки деятельности

Было отмечено, что первый пациент, у которого была диагностирована инфекция, идет на поправку. Один больной находится в средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме. Ведется активная работа по подготовке больниц в Майкопе и поселке Энем для возможного принятия пациентов с коронавирусом.

Глава республики поблагодарил врачей, находящихся на переднем крае борьбы с коронавирусом, и еще раз обратил внимание на важность соблюдения гражданами всех санитарно-эпидемиологических предписаний. Особое внимание обращено на организацию доставки к медучреждениям медицинских работников, сотрудников учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность региона. Для этого необходимо использовать все возможности ведомственного транспорта, в том числе транспорта администраций муниципалитетов.

"Сейчас нам важно реализовать весь комплекс профилактических мер, в том числе по дезинфекции улиц и общественных территорий. Также нужно продолжить разъяснительную работу по соблюдению режима самоизоляции. Этот же вопрос мы прорабатывали с лидерами конфессий. Есть полное взаимопонимание по минимизации скопления людей во время похоронных обрядов и по переносу свадебных мероприятий на более благоприятный период", - отметил Мурат Кумпилов.

Отдельные поручения глава республики дал по организации работы волонтеров, оказывающих помощь пожилым лицам. Для более эффективной деятельности ее координирует единый волонтерский штаб.

"Дополнительно по моему поручению выделены средства для бесплатного предоставления продуктовых наборов особо нуждающимся людям. Нам необходимо сконцентрировать все бюджетные и внебюджетные источники для поддержки жителей республики, находящихся в вынужденной самоизоляции. Это - малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане старше 65 лет, а также маломобильные граждане, имеющие инвалидность", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики также поблагодарил руководителя Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова за безвозмездную поставку в регион 50 тонн сахара, который будет использован при формировании продуктовых наборов для социально уязвимых категорий граждан.

В ходе обсуждения темы поддержки предпринимателей глава Адыгеи подчеркнул, что идет оперативная выработка региональных мер на основании решений, принятых федеральным центром. При этом Мурат Кумпилов поручил муниципалитетам изучить на местах ситуацию и вносить свои предложения по формированию пакета региональных мер поддержки. С этой же целью в республике создана Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики Адыгеи.

Глава республики подчеркнул, что в текущей ситуации только постоянный мониторинг предприятий позволит сформировать конкретные решения по различным отраслям экономики, которые могут пострадать из-за вынужденных ограничений.