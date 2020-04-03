Из-за COVID-19 магазины перешли на бесплатную доставку продуктов

Ростовчане, как и жители многих других городов страны, с недавних пор могут приобрести некоторые товары с бесплатной доставкой на дом. Корреспондент "РГ" проверил, как это работает, после того, как получил несколько подобных предложений от магазинов.

Уведомления о новой безвозмездной услуге поступили на мобильный телефон и электронную почту - от покупки детской одежды до элитного чая.

"Весь ассортимент нашего бутика вы можете приобрести с дистанционным подбором и доставкой на дом (с возможностью примерки или без)! - сообщил в мессенджер один из известных ростовских магазинов, торгующий детской одеждой, колясками и различными товарами по уходу за детьми с самого рождения. Как пояснили по телефону в магазине, продавец приедет на безопасном такси, и будет в защитной маске и перчатках. А товар можно выбрать по фото на странице бутика в соцсетях, снимки понравившейся вещи перешлют для более детального рассмотрения на телефон или e-mail.

- Мы также теперь используем такой способ продажи товаров. В городском департаменте торговли не дали однозначного ответа, законно это или нет. Видимо, что не запрещено, то разрешено, - считает директор одного из магазинов Лидия Курскова.

Бесплатную доставку курьером предложили и на горячей линии известной на всю страну сети торговых точек с широким ассортиментом обуви, одежды и аксессуаров, магазины которой есть и в Ростовской области. В компании запустили услугу 31 марта, и продлится она по 30 мая.

Ростовский магазин элитных сортов чая и кофе также решил не останавливать продажи из-за карантина, предложив привезти свой товар по адресу покупателей в будние дни при заказе он-лайн, сделанному до 18 часов накануне. Причем, с возможной оплатой курьеру наличными или с помощью банковской карты, а не только онлайн.

Крупная торговая сеть, реализующая спортивную одежду, обувь, велосипеды и тренажеры призывает воспользоваться бесконтактной доставкой курьером, информируя, что он оставит заказ у дверей и отойдет на безопасное расстояние, или бесконтактным самовывозом из магазина. Это значит, продавец вынесет заказ на улицу, получив сообщение, что покупатель подъехал, и оставит его у входа. При этом, учитывая, что без примерки товар может подойти не всегда, магазин увеличил срок его обмена и возврата с 14 дней до двух месяцев.

Новый способ продаж подошел тем торговым точкам, которые дружат с современными электронными технологиями, их страницы есть в соцсетях, и они пользуются электронной рассылкой и рекламой своей продукции с помощью мессенджеров. Большинство из них имеют большую базу контактов людей, которые делали покупки ранее при личном посещении и заполнили анкеты со своими данными.

- Кто мог предвидеть, что они так пригодятся, - говорит знакомая продавец бутика Ирина Горяйнова.

Некоторые производители использовали сложившуюся эпидемиологическую ситуацию вообще как рекламный трюк, например, предприятие из Ингушетии по изготовлению пластиковых окон теперь рекламирует свои услуги с помощью шутки, которая не может остаться без внимания: мол, устанавливаем такие конструкции, через которые никакой вирус не просочится. А знаменитая на Юге России и не только фабрика по пошиву льняной одежды недавно проинформировала покупателей о своей новинке - льняных масках с вышивкой по 500 рублей за штуку, которые органично дополнят изящную блузку или деловой костюм.

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