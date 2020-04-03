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03.04.2020 15:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как в Астрахани волонтеры помогают старикам пережить карантин

Текст: Наталья Коротченко
20-летний студент стройуниверситета Игорь Беднев, стоя в супермаркете, изучает листочек со списком продуктов, достает мобильник и набирает номер: "Вячеслав Владимирович, кефир какой жирности? И белых орехов нет, только грецкие". Получив ответ, поправляет маску и начинает набирать незамысловатый набор в корзину: молоко, укроп, зеленый лук… Где же ржаной "кирпичик" Трусовского хлебозавода?
Игорь и Алексей с утра разносят пожилым астраханцам продукты, а вечером садятся за учебу. Фото: Максим Коротченко/РГ Игорь и Алексей с утра разносят пожилым астраханцам продукты, а вечером садятся за учебу. Фото: Максим Коротченко/РГ
Игорь и Алексей с утра разносят пожилым астраханцам продукты, а вечером садятся за учебу. Фото: Максим Коротченко/РГ

- Нашел! - ликует Игорь, вытаскивая из глубины полки нужный сорт.

- Часто просьбы такие конкретные? - интересуюсь.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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- Постоянно! Пожилые люди привыкают к определенным продуктам, чаще всего к тем, что продают на рынках. Вот, например, этот дедушка хотел, чтобы мы на "Большие Исады" пошли и нашли таджикские белые орехи, даже образец выдал. Но на рынках продукты не обрабатывают как надо, зачем же мы будем такие покупать людям, которых, наоборот, хотим защитить? Да и чеки на базаре не выдают, поэтому мы ходим только в магазины.

В волонтерстве Игорь шестой год, знает все нюансы, и в отряд помощи людям категории "60+" записался одним из первых.

- Есть несколько категорий пожилых людей: добрые, и те, которых сначала все устраивает, а потом вдруг появляется много претензий. Они звонят, жалуются. Но как начался коронавирус, я таких ни разу не встретил. Наоборот, одни бабушки уговаривают зайти на чай, другие пытаются оставить сдачу. Но нам нельзя переступать порог квартиры и деньги тоже не берем.

В отряде с Игорем - первокурсник техуниверситета Алексей Курятников - тоже будущий строитель. Он живет в селе Три протока, каждое утро к 9.30 едет в волонтерский штаб в центре города. Сюда со всех концов поступают заявки от пожилых астраханцев, которым нужно купить продукты и лекарства. Оператор сообщает пенсионеру фамилию волонтера, и доброволец идет по адресу. Предъявляет документы и выполняет просьбы.

- Мы делаем все, чтобы люди старше 60 лет не выходили из дома: покупаем продукты, лекарства, часто просят мусор вынести, - рассказывает Алексей, - в день успеваю четыре-пять адресов обойти, сколько километров прохожу, не знаю. Я сначала шагомер ставил на телефон, но он начал тормозить, да и батарейка садится.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По дороге из магазина заходим в три аптеки в поисках лекарства. Наконец, удача, необходимая мазь имеется. Возвращаемся в квартиру: по узким крутым деревянным ступенькам пристроя поднимаемся на второй этаж. Стучим в дверь без звонка с написанной белым мелом цифрой №3. Отворяет пожилой мужчина в медицинской маске.

- Здравствуйте, вот ваши продукты, чеки и сдача- 360 рублей, распишитесь, - протягивают ребята пакет и бланк. Пенсионер радушно выдает студентам "полтинник".

- Что Вы, не надо! - Протестуют волонтеры.

На лестничной площадке соседка подозрительно интересуется нашей группой. Объясняем, что к чему. Слегка подобрев, женщина просит прикрыть калитку внизу во дворе.

Ребята уходят, у них еще один адрес, а потом домой - слушать онлайн-лекции. Учебу никто не отменял, просто теперь, когда она удаленная, с волонтерством ее совмещать легче.

Волонтерские отряды для помощи астраханцам старше 60 лет работают в регионе с 23 марта. Звонки принимают по телефонам: 8 800 222 73 77 и 8 800 200 34 11. Сейчас волонтеров уже больше 500 человек: это студенты, активисты ОНФ, региональной организации "Поколение будущего", "Волонтеры-медики", областного агентства по делам молодежи. Записываются в отряд и взрослые люди; юристы, учителя воспитатели.

Фото: Сергей Николаев / РГ
Корреспондент "РГ" стала волонтером на время пандемии коронавируса

- Звонят: "У нас есть транспорт, чем можем помочь?". У нас есть общий чат, мы всех их добавляем и отправляем ссылку для регистрации, - рассказал "РГ" координатор одного из отрядов, пятикурсник медуниверситета Шамиль Ильясов, - сегодня, например, группы выезжали в поликлиники, забирали рецепты и покупали лекарства, всего около 150 адресов объездили. Мы сейчас все заявки обслуживать успеваем, никто без помощи не остается. Так что бабушки и дедушки спокойно могут оставаться дома пока пройдет эпидемия.

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