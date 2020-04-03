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03.04.2020 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названо главное условие для окончания эпидемии по коронавирусу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Корреспондент "Российской газеты" побывал в микробиологической лаборатории, куда доставляют биологические материалы для анализа со всей Волгоградской области.
Фото: Роман Мерзляков\РГ Фото: Роман Мерзляков\РГ
Фото: Роман Мерзляков\РГ

Здесь не обследуют пациентов стационаров или просто желающих пройти диагностику. А только тех, кто приехал из-за границы. Две недели они находятся в самоизоляции. Как раз в этот период проводится их тестирование на коронавирус.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Количество доставляемых мазков все увеличивается. За первую неделю дневное число проб варьировалось от 60 до 386. Наши соотечественники активно возвращались из Европы и Азии. К тому же многие приехали из других регионов. Лаборатория работает в две смены по восемь человек.

Сотрудница лаборатории через окошко принимает большие сумки от курьеров. Она полностью обмундирована. Собственно, это и весь процесс, который удается подсмотреть. Врач с иронией предлагает журналисту пройти внутрь, но сразу предупреждает, что после этого будет двухнедельный карантин. Нет, спасибо.

Путь пробы таков: биоматериал у пациента берут в участковой поликлинике. Там его упаковывают в специальный контейнер. Курьер на медицинском автомобиле доставляет груз в Краснооктябрьский район Волгограда. Выделение нуклеиновой кислоты вируса считается небыстрой процедурой, но все проходит достаточно оперативно: лабораторная работа занимает шесть-восемь часов. Реестр обследованных рассылают обратно в поликлиники для принятия решений.

"Мы будем увеличивать количество лабораторий. На подходе поликлиника №1 и одна частная организация. Говорить о прекращении эпидемии можно будет только тогда, когда пройдет два инкубационных периода после выздоровления последнего больного", - отметил глава облздрава Анатолий Себелев.

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