Парламент Крыма проведет сессию на социальной дистанции

Государственный совет Крыма 6 апреля проведет сессию, чтобы принять жизненно важные для республики нормативные акты. Депутаты будут работать на социальной дистанции около двух метров друг от друга.

Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

- Проведем сессию в усеченном режиме, никого посторонних в зале не будет, депутатов рассадим через два кресла друг от друга, голосовать будем руками, - рассказал спикер. - Внесем изменения в регламент, и следующее заседание уже сможем проводить в онлайн режиме. Форму такой работы уточним, чтобы мы могли собираться, не подвергая никого риску.

В связи с особым режимом на пленарное заседание не будут приглашать ни министров правительства, ни представителей ведомств. Депутаты планируют 6 апреля принять ряд социально важных нормативных актов.

- Проект закона об автоматическом продлении мер социальной поддержки на полгода подготовлен. Без внесения изменений в закон мы не можем продлить эти меры, - рассказал министр труда и социально защиты Елена Романовская. - Также уже подготовлен проект закона о выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Правительство Крыма обобщит весь пакет документов, требующих безотлагательного утверждения Государственным советом РК, и до понедельника внесет проекты нормативных актов в парламент.

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