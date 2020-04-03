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03.04.2020 15:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приставы Калмыкии объявили в розыск алиментщика из Конго

Текст: Руслан Мельников
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

В Калмыкии судебные приставы сообщили о редком для республики случае. Речь идет о розыске неплательщика алиментов из Демократической Республики Конго - Базего Маделага Жанси, 1994 года рождения.

Фото: iStock
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Как рассказали в республиканском управлении ФССП, житель Конго познакомился с местной девушкой и женился на ней. В браке у пары родился сын, которому уже исполнилось четыре года, причем отец за это время задолжал около миллиона рублей алиментов.

По информации службы судебных приставов, всего в Калмыкии числится более 1500 должников по алиментам, причем общая сумма их задолженности составляет более 336 миллионов рублей. А из 225 человек, скрывающихся от уплаты алиментов, удалось найти 13 должников.

"Типичный портрет неплательщика алиментов: мужчина 30-40 лет, который скрывает свои доходы - получает "серую" зарплату или устраивается на работу с минимальным окладом, с которого и отчисляет проценты ребенку. При этом его реальный доход может быть в несколько раз выше официального", - отметили в ведомстве.

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