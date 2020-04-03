В Астрахани госуниверситет откроет бесплатный курс китайского языка

Астраханский госуниверситет запускает для всех желающих дистанционный курс по изучению китайского языка. Занятия будут вестись бесплатно "с нуля" на сайте вуза.

- Я разработала этот курс, чтобы поддержать людей в непростой ситуации: мы живем в режиме самоизоляции. Думаю, каждому стоит подумать, что он сейчас может сделать для мира на добровольных началах, - рассказала инициатор курса, выпускница факультета иностранных языков АГУ, переводчик и автор самоучителя по китайскому языку Екатерина Репнина.

По словам педагога, внеплановые выходные - это шанс заняться самообразованием.

- Сложившаяся ситуация открывает новый мир онлайн-образования тем, кто раньше в нём как-то сомневался. Поэтому сейчас мы можем наблюдать трансформацию образовательной системы, - утверждает Екатерина.

Курс будет состоять из 10 лекций и трех уроков каллиграфии. Педагог объяснит базовые принципы устройства языка, поможет освоить грамматику и разговорный китайский, а также научит правильно произносить и писать иероглифы.

На занятиях педагог обещает погрузить своих учеников в атмосферу древней китайской культуры.

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