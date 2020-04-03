В Калмыкии за нарушение ребенком режима самоизоляции ответят родители

В Калмыкии родителям придется ответить за нарушение детьми режима самоизоляции.

Как уточнили в республиканском управлении МВД, эта мера вводится в профилактических целях, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

В ведомстве напомнили об ограничении посещений общественных мест и порекомендовали оставлять детей в безопасных домашних условиях. В частности, отмечается, что несовершеннолетним без сопровождения запрещено находиться на улице вне зависимости от времени суток. В противном случае родителей могут привлечь к административной ответственности за нарушение прав детей на охрану здоровья.

В полиции напоминают, что родители должны объяснить ребенку, для чего предпринимаются ограничительные меры и к чему может привести их несоблюдение.

"Донесите до своих детей, что режим самоизоляции - это не дополнительные каникулы, это мера предупреждения распространения заболевания", - советует пресс-служба ведомства.