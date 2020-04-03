В Крыму банки зафиксировали резкий рост онлайн-платежей и операций

По данным системообразующего банка Крыма РНКБ, в условиях жестких антивирусных ограничений среди клиентов резко увеличилась популярность дистанционных банковских сервисов - мобильного приложения и интернет-банка. Количество самостоятельных подключений к дистанционным сервисам возросло более чем на 30 процентов.

Если в обычные выходные дни количество в интернет-банке РНКБ совершали в среднем около 115 тысяч операций за сутки, то за 30-31 марта их количество выросло до 145 тысяч, а 1 апреля - до 170 тысяч.

В банке также отметили, что в минувшие выходные увеличилось количество финансовых операций, совершенных клиентами дистанционно, без посещения отделений банка. Это погашение кредита, подключение или отключение SMS-информирования, получение справок различного характера. Кроме того, наблюдается рост запросов на выдачу кредитов по онлайн-заявкам, оформленным в мобильном приложении, интернет-банке или на сайте финучреждения. Количество ежедневно выданных кредитов наличными, согласованных дистанционно без посещения клиентом отделения банка, выросло на 70 процентов.

Также крымчане чаще стали выбирать безналичный способ оплаты в магазинах. Объем операций составил 158 миллионов рублей в день.

- Доля расчетов по бесконтактной технологии увеличилась до 205 тысяч транзакций в день и достигла 75 процентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, такой способ оплаты является максимально безопасным с учетом распространения коронавируса. Мы рады, что крымчане демонстрируют сознательность и в условиях пандемии используют максимально безопасные способы расчетов, в том числе и дистанционные - отмечает зампред правления банка Николай Билан.

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