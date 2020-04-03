В Крыму торговые центры снизят арендную плату для бизнеса

В Симферополе четыре крупных торговых центра готовы снизить аренду для предпринимателей, которые размещают свои магазины и торговые точки на своих площадях. Об этом сообщила вице-премьер - министр финансов РК Ирина Кивико по итогам совещания с владельцами торговых комплексов.

По ее словам, пошли на встречу бизнесу торговые центры "Южная галерея", "Меганом", FM и "Центрум", где сейчас после объявления нерабочей недели работают только продуктовые магазины и аптеки, а также работающие в режиме доставки на дом рестораны. Остальные предприниматели вынуждены по-прежнему оплачивать аренду квадратных метров, не получая ни копейки прибыли.

Как сообщалось ранее, в Севастополе торговые центры решили снизить на 50 процентов размер арендной платы для предпринимателей на время ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, владельцы торговых площадей договорились установить мораторий на повышение арендных ставок до конца 2020 года.

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщил, что наиболее пострадавшими сферами признаны авиа- и автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, туризм, гостиничный бизнес, государственные и негосударственные образовательные организации. Также к пострадавшим отнесли организацию конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты). Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду деятельности согласно ОКВЭД, получат первоочередную адресную поддержку. Помимо этого, им предоставят отсрочку по всем налогам (кроме НДС) и кредитам на шесть месяцев, будет введен мораторий на взыскания долгов и штрафов и на банкротство по инициативе кредиторов.