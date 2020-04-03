В Волгограде открылся госпиталь для больных с коронавирусом

На базе волгоградской больницы №5 начал работу инфекционный госпиталь. Площадка оборудована в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности и предназначена для лечения взрослых пациентов, в том числе беременных женщин. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил готовность объекта.

- Это четвертый по счету в Волгоградской области госпиталь, подготовленный для больных коронавирусной инфекцией. Мы в полном объеме выполняем те задачи, которые определили для выявления и лечения заболевших, - отметил Андрей Бочаров. - Госпиталь уже с сегодняшнего дня может принимать пациентов. Мы видим, какие изменения произошли в пятой больнице: что здесь было и что есть сейчас - это абсолютно две разные вещи.

По информации пресс-службы администрации региона, всего подготовлено 140 коек, в том числе 15 реанимационных - в соответствии с поставленной губернатором задачей каждое место оборудуют кислородной системой. В наличии аппараты искусственной вентиляции легких и оборудование для наркоза. Контролировать состояние пациента помогут многопараметровые мониторы. В наличии - наборы для сложной интубации и другие необходимые расходники, препараты и средства. Также в учреждении есть собственная лаборатория и рентген-отделение, которое задействуют в диагностике заболевания.

Ранее для размещения заболевших были определены две инфекционные больницы в Волгограде - детская и взрослая. 26 марта на базе областной клиники №3 открыт первый в области провизорный госпиталь для жителей, вернувшихся из-за границы с симптомами простуды, а также для тех, кто контактировал с ними и имеет признаки ОРВИ. Всего в регионе дополнительно будет создано 1750 мест коечного фонда, 114 реанимаций.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Почти 4,5 тысячи медработников прошли обучение диагностике коронавирусной инфекции; в ходе межведомственных тренировок отработали алгоритм действий в случае нештатных ситуаций. Глава региона предложил решить вопрос о вознаграждении медперсонала, занятого в лечении больных, а также тех, на кого ложится дополнительная нагрузка.