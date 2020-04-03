За выгул собак на карантине могут и под суд отдать

В регионах начали привлекать к ответственности граждан, нарушающих режим самоизоляции ради своих питомцев. И только штрафом можно и не отделаться.

На карантине? С собакой не гулять!

В Свердловской области к ответственности за нарушение режима самоизоляции привлекли уже 11 человек, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Среди прочих под карательные меры попали собаководы, вернувшиеся недавно из-за границы. К примеру, в Новоуральске полицейские составили два протокола по части 1 статьи 19.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа"). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей.

Нарушителями оказались 34-летняя женщина, отдохнувшая в Турции, и 61-летний мужчина, успевший побывать на острове Тенерифе в Испании. Оба должны были соблюдать режим карантина. В свое оправдание уральцы сказали: кроме них погулять с питомцами было некому. Тем не менее, вину признали и пообещали не нарушать режим до его окончания.

- Шутки кончились. Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов. Советую не повторять чужих ошибок, дабы с кошкой или с собакой в руках не натворить настоящей беды, - прокомментировал полковник Горелых.

До пяти лет тюрьмы

На Ямале тоже все очень строго, хотя здесь нет ни одного случая подтвержденной коронавирусной инфекции. Но режим нарушать никому нельзя.мОсобенно тем, кто на карантине, то есть потенциально опасен для других.

Вернувшийся из-за границы житель города Губкинский рано утром гулял с собакой, его заметили сотрудники полиции и составили протокол. Судьбу собаковода теперь будет решать суд. Как сообщают на официальном портале мэрии, его могут привлечь не только к административной, но и в случае распространения по его вине инфекции - к уголовной ответственности, а это до пяти лет лишения свободы.

Сто метров – не далее

Режим самоизоляции в Волгоградской области действует с первого апреля. Выходить из дома можно, но лишь в самых необходимых случаях. Разрешается выгуливать собак, но на расстоянии не более 100 метров от дома. Во всех этих случаях при себе гражданин должен иметь паспорт и напечатанное или написанное от руки уведомление. Там человек указывает свой адрес, во сколько он вышел и в какое время намерен вернуться домой.

- Я не вижу здесь проблемы. Конечно, сто метров - это достаточно условная величина. У нас за домом есть такое пространство. Другим людям нужно пройти метров триста, чтобы выгулять животных на пустыре. Но в принципе, в сложившихся условиях к этим мерам вполне возможно приспособиться, - прокомментировал "РГ" волгоградец Иван Кузнецов.

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