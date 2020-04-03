ФСБ предотвратила теракты в ХМАО и Ставропольском крае

ФСБ предотвратила теракты в Ханты-Мансийском автономном округе и в Ставропольском крае.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в центре общественных связей ФСБ в пятницу, в Ставропольском крае была пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

По данным спецслужбы, местный житель и выходец из Дагестана планировали нападения на сотрудников полиции и теракты в местах массового пребывания людей. Как отметили в ЦОС ФСБ, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

На месте происшествия были обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература.

Кроме того, как сообщили в ЦОС, в городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа ФСБ совместно с МВД задержали трех местных жителей - членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ". Задержанные, по данным спецслужбы, готовили теракт в одном из торговых центров города. У злоумышленников изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, а также оружие и боеприпасы.