ФСБ задержала замминистра строительства Челябинской области

В Челябинске заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову задержали за получение миллионной взятки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, подозреваемая в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по контрактам, - пояснили в региональном СК. - Действия чиновницы квалифицированы по статье о взятке в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок от восьми до 15 лишения свободы со штрафом семидесятикратным размеру подношения.

Чиновница задержана сотрудниками УФСБ, которые выявили коррупционную схему и осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как сообщили собственные источники "РГ" в правоохранительных органах, речь идет об оплате по контрактам на строительство спортивных объектов в Челябинской области в рамках нацпроекта "Демография". Контракты оказались не исполнены, а работа оплачена.

Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Меру пресечения чиновнице суд должен избрать 4 апреля.