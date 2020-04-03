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03.04.2020 08:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Ямале Covid-19 подтвержден у 12 человек, в Югре два пациента выздоровели

Текст: Екатерина Призова

Двое югорчан, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, выздоровели. Они прошли полный курс лечения в Сургутской окружной клинической больнице и выписаны домой, сообщает региональный оперативный штаб.

"Два контрольных анализа показали отрицательный результат на Covid-19", - написала в своем инстаграм-аккаунте губернатор Наталья Комарова.

Ранее, по данным окружного управления Роспотребнадзора, в автономном округе было зарегистрировано восемь подтвержденных случаев заболевания - в Сургуте, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе.

После выздоровления двух пациентов количество заболевших в Югре снизилось до шести.

Фото: Роман Мерзляков\РГ
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Между тем в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе ситуация обратная: еще накануне здесь было только два случая заболевания, сегодня уже 12. Все 10 новых случаев выявлены у жителей поселка Пангоды: они контактировали с людьми, диагноз которых был подтвержден первого апреля. Все вот уже несколько дней - под наблюдением медиков. При этом, как сообщает оперштаб арктического региона, один из заболевших в марте выезжал в другой регион на личном автомобиле.

"Нельзя заниматься самоуспокоением, надо четко следовать тем инструкциям, которые существуют. Принято решение о введении режима карантина в населенном пункте. Это означает усиление мер контроля въезда и выезда, которое будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел", - заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов

Начиная с одиннадцати вечера второго апреля всем проживающим в поселке Пангоды (за рядом исключений) запрещено покидать дома. Въезд и выезд разрешены только транзитному транспорту и экстренным службам, а также транспорту со спецпропусками.

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