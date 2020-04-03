На Урале задержали распространителя фейков о числе больных Covid-19

Сотрудники свердловской полиции вместе с коллегами из управления ФСБ задержали очередного распространителя ложной информации о ситуации с коронавирусом.

Постоялец одного из екатеринбургских хостелов 40-летний уроженец Шадринска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вводил в заблуждение жителей сразу двух регионов - Свердловской и Курганской областей.

"Задержанный трудится слесарем на шиномонтажке. Он не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял свои недостоверные "новости". Их смысл сводился к тому, что на Среднем Урале якобы от вируса уже погибло порядка ста человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз", - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Когда сыщики пришли к нему домой, он вел себя спокойно и довольно быстро во сем признался. Более того, под видеозапись попросил прощения у земляков за распространение фейков.

"Возбуждено административное делопроизводство по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ. Статья подразумевает административный штраф от тридцати до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Сегодня материалы были направлены в мировой суд, который постановил автора "шуток" заплатить 30 тысяч рублей штрафа", - рассказал полковник Горелых.