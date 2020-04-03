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03.04.2020 15:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пекарь из поселка на Ямале бесплатно раздает хлеб пожилым и многодетным

Текст: Анна Шиллер
Ямальский предприниматель Темур Мелибоев с первого апреля бесплатно развозит хлеб для жителей поселка Ханымей: многодетным семьям и пожилым людям. Производством хлебобулочных изделий занимается его сестра, они вместе держат местную пекарню. В основном выпечку заказывают больницы, детские сады и несколько продуктовых точек.

‒У нас есть сообщество поселка в соцсетях, где люди могут делать заказы. Также я недавно связался с местными волонтерами и взял адреса наших пенсионеров, ведь они вряд ли знают об этой акции. Теперь мы объезжаем их и узнаем, нужно ли им снова привезти хлеб и когда. Некоторые даже плачут, но есть и те, кто отказывается от помощи, ‒ рассказал "РГ" Темур.

22-летний предприниматель уже раздал около ста булок хлеба, выделять бесплатно жителям он планирует примерно 40 штук в сутки. Чтобы испечь любимый всеми продукт, его сестра встает в пять утра и работает почти без выходных.

Фото: Из личного архива Алисы Вериной
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Между тем инициативу молодого коммерсанта поддержал в соцсетях глава Ханымея Азат Мектепкалиев. Он сообщил "РГ", что местные власти дают субсидии производителям хлебобулочных изделий и также помогают малому бизнесу иными финансовыми средствами. По его словам, в поселке сейчас работает лишь часть магазинов с товарами первой необходимости.

‒ Мы на уровне своего Пуровского района выступаем с предложением для сетевых ритейлеров вести продажу товаров онлайн. Тогда жителям будет достаточно собрать виртуальную продуктовую корзину и получить заказ на дом. Пока эта система буксует, но есть и предприятия, которые запустили доставку, причем даже с отсрочкой платежа, ‒ рассказал Азат Мектепкалиев.

Всего население поселка составляет 4192 человека, среди них ‒ 248 мужчин и женщин в возрасте от 65 лет. Темур Мелибоев сказал, что будет им помогать, чем может. Изначально на создание такой благотворительной акции его вдохновила мама, которая, к слову, тоже участвует в бизнесе сына.

Продолжают возить продукты и волонтеры молодежного штаба при муниципальном образовании. Администрация закрепила их за конкретными жителями и снабдила необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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