В Екатеринбурге таксист начал дезинфицировать наличные

Пассажиры Лачына Мамеда-оглы Абдулаева могут быть спокойны: коронавирус в его машине не выживет. Мужчина дезинфицирует автомобиль после каждого пассажира и обрабатывает деньги антисептиком.

Свидетелем необычного способа борьбы с распространением коронавирусной стал папа екатеринбуржца Тимофея Жукова.

- Отец рассказывает историю, - делится Тимофей. - "Вчера, - говорит, подъезжаю к дому на такси, расплачиваюсь. Таксист сдает мне сдачу и говорит: "Не волнуйтесь, все банкноты санитарно обработаны". Отец засмеялся и спрашивает: "Как это?" "А очень просто!" - отвечает водитель, достает и демонстрирует дезинфицирующий спрей.

Вот это я понимаю, сознательность и гражданская ответственность!

Как оказалось, ответственного водителя зовут Лачын Мамед-оглы Абдулаев, родом из Азербайджана, в России живет уже 40 лет. У него есть жена, сын и внук.

- У нас дома всегда есть антисептик, - рассказал "РГ" Лачын. - Как только началась эпидемия, я стал брать его с собой, обрабатывать машину после каждого пассажира - ручки внутри и снаружи, весь пластик, даже спинки сидений. И, конечно, деньги. Мне родители с детства говорили: деньги - переносчики заразы, они тысячи рук проходят. Разумеется, всегда ношу медицинскую маску.

Пассажиры на инициативу таксиста смотрят с улыбкой и одобрением. Некоторые даже говорят: все бы так делали.

В региональном Роспотребнадзоре подтверждают: Лачын поступает совершенно правильно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В сегодняшней ситуации Роспотребнадзор рекомендует безналичный расчет с помощью банковской карты. Но если возникла необходимость расплатиться бумажными купюрами, такой способ дезинфекции будет только в помощь. При этом не забывайте мыть руки или обрабатывать их антисептиком после прикосновения к деньгам, - прокомментировали в ведомстве.

Поддерживает идею водителя и в сервисе, к которому подключен мужчина.

- Безопасность пассажиров и водителей для нас всегда на первом месте. И сейчас мы прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить водителей всеми средствами для предотвращения распространения вирусных заболеваний. Мы организуем бесплатную раздачу санитайзеров водителям и памяток для пассажиров "Как защитить себя от заражения вирусными инфекциями?". Просим водителей следить за здоровьем и не выходить на линию с любыми симптомами ОРВИ. Водители должны дважды в день проветривать салон автомобиля и регулярно обрабатывать ручки автомобиля антисептическими средствами. Также мы оповестили партнеров и их водителей о местах дезинфекции автомобилей в Екатеринбурге. Инициативу водителя по дезинфекции денег поддерживаем, но все-таки рекомендуем пользоваться безналичной оплатой в приложении.

- В России как-то безалаберно относятся к ситуации, - считает Лачын. - Вчера, позавчера видел женщин, которые гуляли с детьми. Посерьезнее нужно быть. Многие считают, что коронавирус - это фейк, но какой же это фейк? Люди умирают каждый день по всему миру, уже 50 тысяч умерло. Мои родители живут в Азербайджане, там посты стоят даже между селами, где нет случаев заражения. Тем не менее никого не пропускают без масок, очень жесткий карантин. И народ это приветствует. В России тоже нужны такие меры, потому что иначе инфекцию не остановить.

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