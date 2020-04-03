В Первоуральске приняли пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса

В городе Первоуральск Свердловской области разработали дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в связи с распространением COVID-19. Соответствующее поручение муниципалитетам дал глава региона Евгений Куйвашев.

Одним из первых откликнулся городской округ Первоуральск.

По инициативе главы Первоуральска Игоря Кабца принято решение отменить плату по договорам аренды муниципального имущества, а также плату по договорам на право установки и эксплуатации рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов до конца 2020 года. Все меры будут носить заявительный характер, то есть применяться к предпринимателям, обратившимся за поддержкой.

- Существующие субъекты малого и среднего бизнеса - это рабочие места для тысяч первоуральцев и налоговые доходы городского бюджета. Большинство этих организаций работает в социальной сфере: спортивные секции для подрастающего поколения, творческие и образовательные студии, в которых занимается огромное количество детей и подростков. Считаю, что данная мера окажет положительное влияние на малый и средний бизнес и позволит обеспечить его устойчивое развитие, - говорит глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец.

Инициативу поддержали депутаты Первоуральской городской Думы. Проект решения также получил положительные заключения прокуратуры и счетной палаты. К реализации новых мер в городе приступят уже с 3 апреля.

Помимо этого Игорь Кабец намерен выйти с предложением к крупному бизнесу об отмене платы по договорам аренды в коммерческих организациях, предоставляющих помещения малым и средним предпринимателям. В апреле они вынужденно приостановили свою работу в связи с продлением нерабочих дней.

В соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в городе обеспечивается режим самоизоляции. Из числа добровольцев - сотрудников крупных промышленных предприятий - сформированы дружины, которые проводят на территории муниципалитета мониторинг соблюдения жителями установленных правил перемещения. Кроме того, в городе проводится санитарная обработка мест общего пользования и общественного транспорта. Работу приостановили кафе, торговые центры, предприятия бытового обслуживания. В рамках работы горячей линии, при содействии волонтеров, осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов жителям старше 65 лет и родителям детей дошкольного возраста. Также соблюдать домашний режим рекомендовано всем жителям города.

По поручению главы Первоуральска в городе запустили горячую линию по доставке продуктов и медикаментов пожилым людям. Она работает семь дней в неделю. Доставлять товары первой необходимости пожилым людям на дом будут волонтеры. Они прошли инструктаж и обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. При себе у всех волонтеров будут паспорта и специальные удостоверения.

Администрация городского округа в оперативном режиме исполняет и другие требования нормативных актов, направленных на снижения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечение стабильности экономики, а также разрабатывает дополнительные антикризисные меры.

Компетентно

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

- Хочу подчеркнуть, что продолжают работу все службы и организации, чья деятельность нужна для нормального функционирования нашего общества, наших городов и сел. Будут работать магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, продолжат работу производители и поставщики. Продовольствия и товаров первой необходимости хватит всем, запасы большие и поставки не прекращаются. Работают правоохранительные органы и органы власти, которые в том числе будут следить за соблюдением мер профилактики. Естественно, трудятся наши медики. Ситуация находится под контролем.