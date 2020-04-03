Ректор ВШЭ: Школы и вузы сегодня проходят стресс-тест

О том, с какими вызовами столкнулась российская система образования, рассказал член Центрального штаба ОНФ, ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов:

"Российские школы и университеты сегодня проходят стресс-тест перехода на дистанционное обучение. Никто из нас еще не знает, сколько придется работать в удаленном режиме. Но образование не может останавливаться. Сейчас на первый план выходит задача по вовлечению в полноценный учебный процесс каждого без исключения школьника и студента. И одновременно - реализации огромного потенциала, который заложен в цифровых технологиях.

Нужна полноценная переподготовка преподавателей. Инвестиции в наиболее эффективные технологические решения и масштабирование этих решений. Повсеместное использование как дистанта, так и цифровых технологий в целом, как элемента "нормальной" модели обучения, может помочь сне только преодолеть кризисные препятствия, но уже в ближайшие годы совершить качественный скачок в развитии образования.

Президент заложил в нацпроект "Образование" амбициозные, но абсолютно необходимые для страны задачи. Мы не откладываем эти задачи, у нас на это просто нет времени. Россия должна выйти из сегодняшнего кризиса с новыми инструментами.

Для этого нужна финансовая и организационная поддержка со стороны федеральных властей. Уверен, что российские учителя и преподаватели вузов обладают и гражданской ответственностью, и креативностью, чтобы со своей стороны обеспечить успех. А школьники и студенты давно готовы к информационной революции, они уже живут в завтра".

Напомним, ранее Общероссийский народный фронт направил обращение правительству РФ в связи с изменениями в образовательном процессе, вызванными распространением COVID-19. Эксперты ОНФ предлагают временно упростить процедуру пересдачи ЕГЭ и опротестования результатов экзамена. Плюс - создать интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на базе школ и региональных вузов для учеников, которым не доступно эффективное дистанционное обучение. Также предлагается ввести особые меры поддержки из федерального и регионального бюджетов для учителей школ и вузовских преподавателей, срок отпуска которых может быть сокращен.