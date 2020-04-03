Роскачество рекомендовало не использовать наличные в период пандемии

"Денежные купюры могут быть переносчиком вирусов и бактерий… Коронавирус может выживать на поверхностях в течение очень долгого времени - от нескольких часов до нескольких дней, и неясно, сколько людей к ним прикасалось и все ли из них были здоровы", - говорится в сообщении Роскачества.

В этой связи специалисты Роскачества рекомендуют россиянам использовать бесконтактные средства платежа для оплаты покупок. Как отмечается в сообщении, несмотря на то, что к концу 2019 года доля безналичных расчетов россиян впервые превысила траты наличными - показатель составил 50,4%, в связи с пандемией многим предстоит пересмотреть свои привычки в части пользования наличными деньгами.

"Чтобы минимизировать контакты с небезопасными поверхностями и предметами, необходимо пересмотреть многое из того, к чему мы привыкли. После того как мы стали особое внимание уделять необходимости соблюдения правил гигиены, стоит всерьез задуматься и о безопасности того, что попадает к нам в руки, - речь идет о деньгах. Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго", - говорится в сообщении.

В нем, также приведен ряд рекомендаций по дезинфекции бесконтактных средств платежей. В частности, в период распространения коронавируса специалисты Роскачества рекомендуют протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством. При этом, отмечается, что "средство не должно быть агрессивным, так как это может повредить банковскую карту либо графическую информацию на ней".

Также в рекомендациях перечислены способы защиты электронных платежных устройств от мошеннических действий.

Россиянам, которые по разным причинам не смогут отказаться от использования наличных, специалисты рекомендуют поменять доминантную руку, при совершении оплаты. "Когда мы бессознательно касаемся своего лица, мы обычно делаем это доминирующей рукой (той, которой привыкли. Используйте недоминирующую руку во время передачи денежных купюр", - подчеркивается в сообщении.