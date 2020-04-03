Роспотребнадзор разъяснил правила уборки квартиры в период пандемии

Роспотребнадзор распространил рекомендации для россиян, как проводить дезинфекцию жилого помещения в период пандемии. Соответствующая информация опубликована на сайте санитарного ведомства.

Всего в рекомендациях содержится 12 пунктов, касающихся уборки практически всех типов поверхностей, которые приходится убирать в домашних условиях, включая текстильные. В первых трех пунктах речь идет о поверхностях, к которым чаще всего приходится прикасаться домочадцам - дверных ручках, выключателях, ручках шкафов. Рекомендуется обрабатывать их антисептиком на основе спирта (крепость дезинфицирующей жидкости должна быть не менее 70%) или хлорсодержащим раствором.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание, что если речь идет о ручках входной двери с улицы, то их необходимо продезинфицировать, сразу после прихода домой "до того, как вы вымыли руки с мылом".

Что касается всех остальных предметов домашнего обихода, то их дезинфекцию, указывают специалисты, необходимо проводить один раз в день, если в доме все здоровы, а если в доме есть больной человек, то после каждого использования.

"Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.