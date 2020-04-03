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03.04.2020 10:39
Рубрика: Экономика

С 7 апреля "Сапсаны" и другие поезда дальнего следования будут ходить реже

Текст: Светлана Ментюкова
С 7 апреля 2020 года будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО "ФПК", 53 поезда временно отменят. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В сообщении отмечается, что изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на 3 пары поездов меньше.

Фото: Никита Митюнин/РГ
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"Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных", - говорится в сообщении РЖД.

Там также поясняется, что корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Холдинг "РЖД" отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда "Сапсан". Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50%-ное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО "РЖД" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в 5 раз выше прошлого года, а на май - более чем в 3 раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май - менее 60% от уровня прошлого года", - приводятся в сообщении данные статистики за последние две недели.

Фото: Елена Мелихова/РГ
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Пассажирам отмененных поездов, подчеркивается в сообщении, будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте "РЖД".

В сообщении также говорится, что при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг "РЖД" незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме.

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