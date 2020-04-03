Шойгу возглавил набсовет Военно-строительной компании

Глава военного ведомства Сергей Шойгу возглавил наблюдательный совет Военно-строительной компании (ВСК) на пять лет, правительственное распоряжение о назначении опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также в наблюдательный совет ВСК вошли первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, а также начальник экспертного управления администрации президента РФ Владимир Симоненко, заместитель министра экономического развития Азер Талыбов, председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.

ВСК была создана в октябре 2019 года указом президента РФ. Задачей компании является обеспечение защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры.