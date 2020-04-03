СК предъявил обвинение двум генералам и следователю МВД

Басманный суд Москвы передали ходатайство об аресте двух высокопоставленных чиновников Следственного департамента МВД. Генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому, а также следователю по особо важным делам Александру Брянцеву инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Фигуранты уголовного дела, возбужденного председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, были задержаны накануне сотрудниками ФСБ. "Краковскому, Бирюкову и Брянцеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ" - сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова. Если суд согласится с ходатайством, чиновников будут содержать СИЗО до 1 июня 2020 года.

По версии следствия, Бирюков и Краковский организовали передачу уголовного дела обвиняемого в особо крупном мошенничестве бизнесмена Альберта Худояна из полицейского главка по Москве в Следственный департамент МВД. Там генералы могли так повернуть это дело, что речь пошла бы о смягчении участи Худояна. Помощь ему, как предполагают следователи, не была безвозмездной.

После того, как это уголовное дело передали в департамент, за его расследование взялся Александр Брянцев. Он, как полагает следствие, в надежде на карьерный рост по рекомендации генералов вынес несколько незаконных постановлений. Так, было отменено решение об аресте имущества, которое проходило по делу Худояна. Бизнесмена из-под стражи перевели под домашний арест. По данным следствия, предъявленное ему обвинение Брянцев собирался переквалифицировать на более мягкое - мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Сделать этого он не успел.

Надо сказать, что самого Худояна задержали еще прошлым летом. По версии следствия, бизнесмен вместе с соучастниками похитил у некой компании права долгосрочной аренды трех земельных участков на Ленинградском проспекте в Москве. Сумму ущерба по уголовному делу следствие оценило более чем в 2 млрд рублей.