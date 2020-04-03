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03.04.2020 17:45
Рубрика: Общество

В Союзе потребителей призвали урегулировать работу волонтеров и курьеров

Текст: Ирина Невинная
В условиях карантина и самоизоляции становится все более востребованной помощь волонтеров и курьеров, доставляющих продукты, лекарства и товары первой необходимости. Эту работу необходимо урегулировать, заявил "Российской газете" сопредседатель Союза потребителей РФ, член Общественной палаты РФ Владимир Слепак.

"Сейчас во всех регионах создаются бригады волонтеров, желающих принять участие в любой экстренной деятельности и готовых работать, если потребуется, в режимах чрезвычайной ситуации. Буквально каждый день СМИ публикуют заявления общественных организаций, политических партий, спортивных федераций, молодежных центров и бизнес структур, готовых оказывать практическую помощь в борьбе с коронавирусом", - рассказал "РГ" Владимир Слепак.

По его мнению, в создавшихся условиях - самоизоляция, ношение масок и перчаток - не исключается, что станет больше злоупотреблений и даже преступлений, особенно, в отношении пожилых граждан: мошенники могут выдавать себя за волонтеров или курьеров.

Фото: Олеся Нематова
Как волонтеры помогают с продуктами находящимся в самоизоляции

"Государство должно иметь строгий порядок регистрации волонтеров, гарантирующий их эффективное, квалифицированное и правильное участие и, конечно, личную безопасность при оказании содействия социально незащищенным слоям населения, - отметил Владимир Слепак. - Тем более, что под видом волонтёров, и такие случаи уже имеются, к нашим пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья могут заявиться разного рода мошенники".

Помимо волонтерской деятельности, сегодня одной из самых распространенных профессий становится работа доставщика продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. И эта деятельность также нуждается в организации.

"Очевидно, что данная деятельность позволяет переориентировать трудовые ресурсы и дать возможность заработка людям, потерявшим работу из-за остановки предприятий. Только вчера, как член ОПРФ, я получил письмо от крупнейшей в России рекрутинговой компании, занимающейся трудоустройством нескольких тысяч доставщиков, с просьбой посодействовать в получении разрешения на работу в условиях введённых ограничений, - рассказал Владимир Слепак. - Но у нас на данный момент отсутствуют онлайн решения по этому исключительно важному, системному вопросу, создающему островки социальной стабильности как для работников, готовых пойти работать курьерами, так и для тех, кто сегодня нуждается в их услугах".

В регионах стихийно придумывают, как избежать недоразумений и злоупотреблений при дистанционной торговле. Например, на каждую заявку отправляется, в обязательном порядке, два человека. Один достаёт из передаваемого пакета список покупок и деньги, а другой фиксирует все это на видео. А потом, уже во время доставки, на видео фиксируются купленные товары вместе с чеком и сдачей, которые добровольцы или доставщики передают человеку в пакете в квартиру. Все это делается для того, чтобы к волонтёрам не было никаких претензий в дальнейшем. Тем более, что необходимый список услуг сейчас постоянно расширяется. Сегодня это массовые просьбы о выбросе мусора, покупке лекарств (зачастую рецептурных), уборке и дезинфекции квартир".

По мнению Владимира Слепака, необходимо быстро урегулировать работу как волонтеров, так и курьеров. Для правильного обеспечения этой работы, по его мнению, необходимо каждому волонтеру или наемному работнику гарантировать выполнение нескольких условий:

- Иметь возможность, в обязательном порядке, регулярно проходить тестирование на коронавирусную инфекцию.

- Пройти специальный курс обучения, исключающий неправильные действия по предоставлению указанных услуг.

- Иметь обязательный комплект индивидуальных, сертифицированных средств индивидуальной защиты.

- Ежедневно, перед выходом на работу, проходить медицинский контроль.

- После выполнения работы проводить санитарно- эпидемиологическую обработку одежды и средств доставки.

- Быть внесенным в единый государственный реестр, который должен иметь возможность верификации с базами данных правоохранительных органов.

- Иметь специальное удостоверение выданное органом исполнительной власти.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Хотелось бы также сказать, что Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ) уже пожаловалась на задержания курьеров из-за введенного карантина: органы правопорядка не дают поставщикам добраться до распределительных центров и закрывают пункты выдачи заказов. За последние дни произошло не менее двух тыс. подобных случаев", - отметил Владимир Слепак.

"Президент во вчерашнем обращении к россиянам сказал об особой роли волонтеров, добровольцев и просто неравнодушных людей, то есть, тех гражданах, "которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих". Так давайте скорее наведем порядок в этой исключительно важной сфере", - заключил общественный деятель.

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