Сотни россиян вернутся на родину из Латинской Америки из-за коронавируса

Россияне массово возвращаются домой. Из Латинской Америки вывозным рейсом в Москву летят 315 человек. В пятницу в 11:22 самолет приземлится в аэропорту Шереметьево. Информацию подтвердили в посольстве России в Перу.
"На борту пассажиры из Рио-де-Жанейро и Перу. Перед посадкой все они прошли санитарный контроль", - комментарий дипведомства приводит ТАСС.
Специалисты прогнозируют с апреля рост числа заболеваний, связанных с коронавирусом. Первый случай заражения СОVID-19 в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после завершения ежегодного карнавала. В Перу число заболевших коронавирусом уже приближается к полутора тысячам, 47 человек скончались. Пандемией охвачены свыше 160 стран. По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились около миллиона человек.