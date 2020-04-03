Сотни россиян вернутся на родину из Латинской Америки из-за коронавируса

Россияне массово возвращаются домой. Из Латинской Америки вывозным рейсом в Москву летят 315 человек. В пятницу в 11:22 самолет приземлится в аэропорту Шереметьево. Информацию подтвердили в посольстве России в Перу.

"На борту пассажиры из Рио-де-Жанейро и Перу. Перед посадкой все они прошли санитарный контроль", - комментарий дипведомства приводит ТАСС.