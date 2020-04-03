Постановление правительства Санкт-Петербурга от 3 апреля 2020 года № 182 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 03.04.2020 №78-00-09/27-0783-2020 Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Санкт-Петербурга:

2.1. По 30.04.2020:

2.1.1. Осуществление образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, а также в местах прохождения учебной и производственной практики.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, за исключением образовательных программ дошкольного образования, осуществлять с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность образовательных организаций в части, касающейся осуществления присмотра и ухода за детьми и реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с пунктом 16-8 постановления.

2.1.2. Осуществление в помещениях физкультурно-спортивных организаций спортивной подготовки.

Спортивную подготовку осуществлять с использованием дистанционных технологий с 06.04.2020.

2.1.3. Проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

2.1.4. Доступ посетителей в музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, зоологические парки, аквапарки, объекты, предназначенные для развлечений и досуга, в том числе ночные кабаре и клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок.

2.1.5. Доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры.

2.1.6. Курение с использованием кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, в помещениях и на территории предприятий общественного питания и в иных общественных местах.

2.1.7. Распространение печатных материалов, за исключением периодических печатных изданий, посредством передачи их из рук в руки.

2.1.8. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений предприятий общественного питания, доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц.

Действие настоящего пункта не распространяется на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций).

2.1.9. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных средств связи, объектов розничной торговли периодическими печатными изданиями, объектов розничной торговли моторным топливом, заправочных электростанций для зарядки электрических транспортных средств, объектов розничной торговли табачной продукцией, а также объектов розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных товаров первой необходимости и(или) продовольственных товаров.

2.1.10. Предоставление услуг физическим лицам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие физического лица, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом либо посредством курьерской доставки, отдельных медицинских услуг, реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами и иных услуг в сфере социального обслуживания населения, транспортных услуг, услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, услуг по проведению технического осмотра, гостиничных услуг (в части исключительно услуг проживания), ветеринарных услуг, финансовых услуг (в том числе банковских и страховых), жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, услуг по погребению.

2.1.11. Посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций.

2.1.12. Посещение гражданами парков, садов, скверов в соответствии с перечнем согласно приложению.

2.1.13. Посещение гражданами детских и (или) спортивных площадок, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Действие настоящего пункта не распространяется на посещение детских и (или) спортивных площадок при осуществлении отдельными государственными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга деятельности в соответствии с пунктом 16-8 постановления.

2.1.14. Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга, за исключением:

предоставления услуг в электронной форме;

выдачи с 07.04.2020 по 10.04.2020 по предварительной записи документов, являющихся результатами предоставления государственных услуг, заявления о предоставлении которых были поданы по 27.03.2020.

2.1.15. Посещение физическими лицами помещений предприятий (организаций), за исключением работников, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)" (далее - Указы Президента Российской Федерации).

2.1.16. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (далее - регулярные перевозки) по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, посадка и высадка пассажиров по которым осуществляется в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте, в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом по транспорту".

1.2. Пункты 2-3 и 2-4 постановления исключить.

1.3. Пункт 2-5 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5. Организациям и индивидуальным предпринимателям, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные Указами Президента Российской Федерации, постановлением, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и постановлением:

2-5.1. До 06.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанавливающих:

численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно участвующих в технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя), и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

численность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),

в отношении которых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.

2-5.2. До 10.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Стандарт безопасной деятельности) в соответствии с примерной формой, утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

2-5.3. Обеспечить соблюдение Стандарта безопасной деятельности.

2-5.4. До 07.04.2020 направить информацию о численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в абзацах втором четвертом пункта 2-5.1 постановления, в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга".

1.4. В пункте 2-6 постановления слова "По 14.04.2020" заменить словами "По 30.04.2020".

1.5. Пункт 3.3 постановления изложить в следующей редакции:

"3.3. Рекомендовать по 30.04.2020 гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, за исключением граждан, указанных в пункте 2-6 постановления, а также работников, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации:

3.3.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым такси.

3.3.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Санкт-Петербурга, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов".

1.6. Пункт 3-1 постановления исключить.

1.7. Дополнить постановление пунктами 8-2 и 8-3 следующего содержания:

"8-2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге, обеспечить регулярное проведение профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров.

8-3. Рекомендовать владельцам агрегаторов информации об услугах по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга в первоочередном порядке осуществлять передачу заказов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Санкт-Петербурге, обеспечившим проведение профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств в соответствии с пунктом 8-2 постановления".

1.8. Пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:

"9. Рекомендовать организациям, реализующим образовательные программы высшего образования:

9.1. Осуществлять обучение до конца 2019/2020 учебного года исключительно в бесконтактной, внеаудиторной форме с применением дистанционных образовательных технологий, включая проведение аттестации обучающихся.

9.2. Оказать содействие обучающимся, проживающим в общежитиях, имеющим место жительства на территории иных субъектов Российской Федерации или иностранных государств, в проезде к указанному месту жительства.

9.3. Обеспечить проведение аттестации обучающихся в порядке и формах, не требующих очного присутствия обучающихся до окончания 2019/2020 учебного года, либо рассмотреть вопрос о переносе атгестации обучающихся по техническим, медицинским и творческим специальностям".

1.9. Пункты 9-1, 14, 14.1 - 14.5 и 14-1 постановления исключить.

1.10. Пункты 13 и 13-1 постановления изложить в следующей редакции:

"13. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением "Центр организации социального обслуживания" в целях организации с 04.04.2020 по 30.04.2020 первичного признания граждан нуждающимися в социальном облуживании в форме социального обслуживания на дому и направления таких граждан к государственным поставщикам социальных услуг.

13-1. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, в целях обеспечения продолжения с 04.04.2020 предоставления социальных услуг получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому на основании договоров, заключенных до 30.03.2020 между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг".

1.11. В пунктах 16-2 и 16-4.2 постановления слова "по 05.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020".

1.12. В пункте 16-5.2 постановления слова "(далее - продуктовые наборы)" заменить словами "(далее в пунктах 16-6 и 16-7 постановления - продуктовые наборы)".

1.13. Пункт 16-8 постановления изложить в следующей редакции:

"16-8. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 30.03.2020 по 30.04.2020 организовать в отдельных государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного образования, группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, являющихся работниками, указанными в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.14. В пункте 16-9.2 постановления слова "по 03.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020".

1.15. В пункте 16-10.1 постановления слова "с 06.04.2020" заменить словами "с 13.04.2020".

1.16. Дополнить постановление пунктами 16-16 - 16-22 следующего содержания:

"16-16. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении государственные образовательные учреждения, организовать с учетом пункта 16-7 постановления:

16-16.1. Единовременное предоставление с 13.04.2020 продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся, имеющим право на предоставление питания в государственных образовательных учреждениях в соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", стоимость которых рассчитывается исходя:

из размера компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости питания в государственных образовательных учреждениях, установленного в отношении соответствующих категорий обучающихся государственных образовательных учреждений (70 процентов или 100 процентов);

из стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год, установленной в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932, из расчета 14 дней.

16-16.2. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся государственных образовательных учреждений о порядке и графике единовременной выдачи продуктовых наборов, указанных в пункте 16-16.1 постановления.

16-17. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении учреждения дошкольного образования, организовать:

16-17.1. Единовременное предоставление с 13.04.2020 продуктовых наборов воспитанникам учреждений дошкольного образования, не посещавшим учреждения дошкольного образования с 04.04.2020 по 30.04.2020.

16-17.2. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников учреждений дошкольного образования о порядке и графике выдачи продуктовых наборов.

16-18. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в которых реализуются образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с одновременным круглосуточным нахождением в образовательном учреждении лиц, осваивающих указанные образовательные программы (далее - образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием), организовать единовременное предоставление с 13.04.2020 продуктовых наборов воспитанникам образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием, стоимость которых равна стоимости продуктового набора, определенной в соответствии с пунктом 16-5.1 постановления, из расчета 24 дня для категорий обучающихся государственных образовательных учреждений, имеющих право на компенсацию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов стоимости питания в государственных образовательных учреждениях.

16-19. Комитету по образованию до 07.04.2020:

16-19.1. Определить порядок выдачи продуктовых наборов, указанных в пунктах 16-16- 16-18 постановления.

16-19.2. Определить стоимость продуктового набора, указанного в пункте 16-17.1 постановления, из расчета 19 дней.

16-20. Управлению социального питания до 07.04.2020 определить перечень и количество продуктов, подлежащих включению в состав продуктовых наборов, указанных в пунктах 16-16 - 16-18 постановления.

16-21. Комитету по государственному заказу Санкт-Петербурга до 07.04.2020 разработать и довести до сведения соответствующих заказчиков методические рекомендации по осуществлению закупок продуктовых наборов, указанных в пунктах 16-16- 16-18 постановления.

16-22. Рекомендовать по 30.04.2020 государственным образовательным учреждениям обеспечить исполнение трудовых обязанностей педагогическими работниками в дистанционном режиме работы без присутствия на рабочем месте с соблюдением соответствующих методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации".

1.17. Дополнить постановление пунктами 18-3 - 18-6 следующего содержания:

"18-3. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 06.04.2020 утвердить по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу примерную форму Стандарта безопасной деятельности.

18-4. Администрациям районов Санкт-Петербурга во взаимодействии с органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют управление многоквартирными домами, собственниками и иными законными владельцами детских и (или) спортивных площадок обеспечить их закрытие для посещения граждан путем установки леерных ограждений и предупреждающих о закрытии табличек на входе на детские и (или) спортивные площадки.

18-5. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга организовать взаимодействие с подведомственными им государственными учреждениями Санкт-Петербурга, направленное на выполнение мероприятий по закрытию для посещения граждан детских и (или) спортивных площадок, расположенных на территории указанных учреждений, за исключением отдельных государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность в соответствии с пунктом 16-8 постановления.

18-6. Комитету по информатизации и связи совместно с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в целях оперативного информирования граждан о продлении предоставления (выплат) мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки, региональной социальной доплаты к пенсии, иных периодических (регулярных) выплат (компенсаций), предоставляемых отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организовать работу по смс-информированию граждан на основании сведений, содержащихся в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга".

1.18. В пункте 20 постановления слова "Эргашева О.Н." заменить словами "Елина Е.И.".

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга до 08.04.2020 привести свои правовые акты в соответствие с постановлением.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







