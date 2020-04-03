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03.04.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Сроки доставки продуктов из интернет-магазинов выросли до недели

Текст: Алексей Дуэль
Купить продукты онлайн в дни, когда значительная часть сограждан сидит на самоизоляции, в том числе пенсионеры, первыми оставшиеся дома по указанию властей, не так просто. Сетевые магазины, предлагающие приобрести еду с доставкой на дом, предупреждают: курьеры смогут приехать в лучшем случае на второй день, и то только у "Ашан". "Утконос", "Спар", "Перекресток", "Окей", "Метро" принимают заказы только "на несколько дней вперед". Как правило, это 5-7 дней. При этом время дозвона сотрудникам магазинов может достигать получаса. Дождаться ответов операторов "Избенки" и "Сбермаркета" корреспондент "РГ" просто не смог.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Я уже два дня жду заказа из "Перекрестка", воспользовалась их сервисом для пенсионеров и инвалидов, - рассказала "РГ" столичная пенсионерка Наталия Савина, сидящая дома с самого начала объявленной мэром города самоизоляции для пожилых людей. - Набрала корзину на сайте, мне обещали, что на следующий день со мной свяжется человек, который будет собирать мои покупки, после чего можно будет оплатить. Со мной никто не связался, тогда я сама с некоторым трудом снова дозвонилась до операторов колл-центра. Там ничего конкретного сказать не смогли, объяснили, что заказов очень много, велели ждать, обещали сделать все возможное. У меня пока еще еда есть, но все равно неприятно".

Примерно так же обстоят дела и с остальными службами доставки. По отзывам в интернете заявленное время - 15 минут - выдерживает только Яндекс.Лавка, но у сервиса ограниченный район обслуживания.
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Сроки доставки сервиса iGooods.Ru зависят от магазина, в котором будут забирать товар. Из крупных известных сетей заказ готовы привезти на третий-четвертый день. Но есть отдельные торговые точки, откуда обещают прислать курьера уже через несколько часов. Правда, по телефону операторы предупреждают, что в нынешних условиях на большую пунктуальность рассчитывать не стоит.

Маркетплейс "Беру!" представляет ограниченный выбор продуктов. Здесь готовы привезти, например, чай. Срок ожидания - до шести дней.

Доставлять продукты начали и курьеры сервисов Ozon и Wildberries. Правда, выбор блюд и ингредиентов для их приготовления в каталогах довольно своеобразной, многих позиций нет в наличии. Но то, что есть, готовы привезти буквально завтра. Для многих это может быть спасением.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Но возможен и другой вариант. Районный центр социального обслуживания населения готов помочь пенсионерам и инвалидам с покупкой еды и лекарств уже на следующий день после получения заявки. Правда, для этого в доме должны быть наличные деньги. В оговоренное время сотрудник центра придет домой к пенсионеру, заберет список продуктов и лекарств, которые надо приобрести, возьмет деньги и оставит расписку в их получении. Затем сходит в магазин, вернется с товарами и чеками, отдаст сдачу и аннулирует расписку. Обратиться за помощью проще всего непосредственно в местный Центр социального обслуживания населения. В Москве действует общегородской телефон "горячей линии" 8 495 870 45 06. Паспорт при этом обещают не спрашивать, что может быть важно для тех, кто живет не по месту прописки.

Кроме этого, попросить помощи, в том числе с доставкой продуктов, можно по бесплатному телефону "горячей линии" Всероссийского проекта #Мывместе (8-800-200-34-11), организованного совместными силами Общероссийского народного фронта, движения "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров.

И еще один, самый зачастую надежный и быстрый вариант помощи - это соседи. Хорошие отношения с теми, кто живет за соседней дверью, способны избавить от множества сложностей.

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