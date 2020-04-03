США присвоили заказанные для полиции Берлина 200 тыс респираторных масок

В Бангкоке приготовленные к отправке в Германию 200 тысяч респираторных масок были изъяты и отправлены в США, сообщает ТАСС. О таком случае "пиратства" заявил представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель. Маски, по его словам, были заказаны для берлинской полиции и уже оплачены.

"Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу", - прокомментировал Гайзель.

Он обратился за поддержкой к федеральным властям, рассчитывая, что официальный Берлин сможет отстоять свою позицию.

"Призываю федеральное правительство указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила", - заявил Гайзель.