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3 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 1 апреля 2020 года № 125 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В целях обеспечения мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 123 и от 31 марта 2020 г. № 124).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров


Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 1 апреля 2020 года № 125

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:

"171. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края организовать в период, установленный пунктом 23 настоящего постановления:

171.1. Выдачу гражданам, за исключением граждан, указанных в подпункте 18.3 настоящего постановления, имеющим необходимость покинуть место проживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных подпунктом 23.1 настоящего постановления и носящих неотложный характер, специальных пропусков по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

171.2. Проставление печати администрации на специальных пропусках, выдаваемых работникам индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края.".

2. В пункте 18:

2.1. Дополнить подпунктом 18.4 следующего содержания:

"18.4. Обеспечить:

18.4.1. Руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, - направление списков работников данных организаций, которым выданы специальные пропуска, в администрацию поселения, городского округа Ставропольского края по месту выдачи специальных пропусков.

18.4.2. Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, - направление специальных пропусков, выдаваемых работникам, в администрацию поселения, городского округа Ставропольского края по месту выдачи специальных пропусков для проставления на указанных специальных пропусках печати соответствующей администрации.".

2.2. Дополнить подпунктом 18.5 следующего содержания:

"18.5. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях в случае, если деятельность организации, индивидуального предпринимателя временно приостановлена или организована в дистанционной форме в соответствии с инструкцией о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы, направленной письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.03.2020 № 02/5210-2020-24.".

3. Примечание приложения 3 изложить в следующей редакции: "Примечание: Специальный пропуск оформляется:

в отношении работников организаций - на соответствующем бланке работодателя или на листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа;

в отношении индивидуальных предпринимателей и граждан, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей, - на соответствующем бланке работодателя или на листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа и заверяется печатью администрации поселения, городского округа Ставропольского края по месту выдачи специального пропуска;

в отношении лиц, указанных в подпункте 171.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", - на соответствующем бланке администрации поселения, городского округа Ставропольского края, выдавшей специальный пропуск, или на листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа указанной администрации.".



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