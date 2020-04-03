Субсидии на оплату жилья продлят автоматически

Обычно субсидии жителям предоставляются на 6 месяцев. Но сейчас в связи с эпидемией это ограничение в сроках снимается - вплоть до 1 октября 2020 года. Если с 1 апреля до 1 октября период предоставления субсидии истекает, то она будет предоставляться в том же размере на следующие полгода в беззаявительном порядке, "автоматически".

"Обращаться в органы соцзащиты с заявлением на продление периода получения субсидий или документами, подтверждающими доход, не потребуется", - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Позже, после предоставления жителем пакета документов будет проведен перерасчет размера субсидии. Если субсидия, рассчитанная по документам, окажется больше, чем та, что фактически выплачивалась до 1 октября, то эту разницу перечислят получателю. Если же выплатили больше, чем должно было быть по документам, то возвращать излишне выплаченные средства не придется.

Кроме того, сокращается количество документов, которые должны предоставить граждане, желающие впервые оформить субсидию.

"Меры поддержки жителей при оплате жилищно-коммунальных услуг очень важны, и мы в оперативном режиме принимаем все необходимые решения, чтобы в сложившихся условиях люди, которые нуждаются в помощи, могли ее своевременно и в полном объеме получать, - подчеркнул глава Минстроя Владимир Якушев. - Принятый документ значительно упрощает процедуру получения субсидии".

По данным Минстроя, субсидии сейчас получает более 5 млн человек. В 2019 году населению было компенсировано более 70 миллиардов рублей.