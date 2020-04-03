Телеканал "Россия" запускает танцевальный флешмоб

5 апреля на телеканале "Россия" стартует новый сезон шоу "Танцы со звездами". Специально к новому сезону телеканал запускает масштабный флешмоб #россиятанцуетдома

Теперь каждый сможет почувствовать себя на месте звезды. Учить страну танцам будут танцоры и участники шоу "Танцы со звёздами". По хештегу #россиятанцуетдома во всех популярных социальных сетях и на сайте каждую неделю будут публиковаться танцевальные уроки.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно выучить движения, а затем опубликовать видео своего танца в соцсетях с хэштегом #россиятанцуетдома. Лучшие видео от участников будут показаны в эфире.