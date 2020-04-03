Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона "О теплоснабжении" и Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении"

Принят Государственной Думой 17 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 42, ст. 5615; N 49, ст. 6913; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 18, ст. 2508; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 30, ст. 4555) следующие изменения:

1) пункт 16 статьи 2 дополнить словами "и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям";

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 154 следующего содержания:

"154) установление критериев и порядка отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, в том числе исходя из технических характеристик указанных тепловых сетей, количественных и (или) качественных показателей их деятельности;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2015, N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6723; 2016, N 27, ст. 4288; 2017, N 31, ст. 4774; 2018, N 28, ст. 4141) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 251 следующего содержания:

"251) транзитная организация - организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);";

2) часть 11 статьи 7 дополнить пунктом 83 следующего содержания:

"83) критерии и порядок отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям;";

3) в части 5 статьи 12 слова "по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод," исключить, дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "Транзитные организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод.", слово "указанные" заменить словами "предусмотренные указанными договорами";

4) в статье 16:

а) в части 1 слова "организация, эксплуатирующая водопроводные сети," заменить словами "транзитная организация";

б) в части 2:

в пункте 3 слова "организация, эксплуатирующая водопроводные сети," заменить словами "транзитная организация";

в пункте 6 слова "транспортирующей организацией" заменить словами "транзитной организацией";

в пункте 12 слова "организации, эксплуатирующей водопроводные сети," заменить словами "транзитной организации";

в) в части 4 слова "организации, эксплуатирующей водопроводные сети," заменить словами "транзитной организации";

5) в статье 17:

а) в части 1 слова "организация, эксплуатирующая канализационные сети," заменить словами "транзитная организация";

б) в пункте 8 части 2 слова "организации, эксплуатирующей канализационные сети," заменить словами "транзитной организации";

в) в части 4 слова "организации, эксплуатирующей канализационные сети," заменить словами "транзитной организации";

6) в части 1 статьи 20:

а) в пункте 2 слова "организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей," заменить словами "транзитной организацией";

б) в пункте 5 слова "организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод," заменить словами "транзитной организацией".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункт 1 статьи 1 и пункты 3 - 6 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

3. Оказание услуг по передаче тепловой энергии организациями, не соответствующими критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, осуществляется в порядке, действующем до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до даты окончания текущего периода регулирования, установленного для указанных организаций, но не позднее 31 декабря 2021 года.

4. Оказание услуг по транспортировке холодной и горячей воды, сточных вод организациями, не соответствующими критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям, осуществляется в порядке, действующем до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, до даты окончания текущего периода регулирования, установленного для указанных организаций, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин