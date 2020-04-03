Торговые сети изменили порядок работы в связи с режимом самоизоляции

Социальные волонтеры и соцработники смогут купить продукты и другие товары для пенсионеров в период режима самоизоляции со скидкой 10 процентов, сообщили 3 апреля в торговой сети "Магнит". А в "Пятерочке" ввели специальное время работы, рассчитанное на пожилых покупателей.

Скидка в "Магните" действует с понедельника по пятницу до 11 утра в магазинах "у дома" и супермаркетах сети на весь чек. "Находясь сегодня в зоне особого риска на фоне сложной эпидемиологической ситуации, пожилые граждане обязаны соблюдать домашний режим, они не могут выйти в магазин и совершить необходимые покупки, воспользовавшись скидкой. Поэтому "Магнит" решил распространить скидку для пенсионеров на волонтерские организации и социальных работников, которые покупают товары для людей старшего возраста", - говорится в сообщении торговой сети.

Изменили порядок работы на время объявленного периода самоизоляции и в торговой сети "Пятерочка". Здесь выделили особые дни и время для покупателей-пенсионеров, чтобы упростить им покупки и снизить риск заражения. В компании сообщили, что каждый понедельник и четверг с момента открытия магазина и до 10 утра магазины работают для покупателей старшей возрастной группы. Предупреждающие объявления звучат прямо в торговых залах сети. "Просим всех с должным вниманием отнестись к этому и отдать приоритет в посещении магазинов в эти дни и часы старшему поколению, запланировав свои покупки по возможности на другое время. Так мы все вместе поможем пожилым жителям столицы без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости", - сообщили в компании.