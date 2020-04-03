Турция отложила начало туристического сезона до конца мая

Начало туристического сезона в Турции откладывается до конца мая, об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Мы очень надеемся, что туризм получится возобновить во время празднования Рамазана", - отметил он. Имеется в виду праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр), который начнется в этом году 23 мая.

Министр также призвал турецкие туристические компании поддержать своих сотрудников на время изоляционных мер.

При этом власти выплачивают 60 процентов от среднего дневного заработка тем работникам, чьи работодатели приостановили деятельность из-за форс-мажорных обстоятельств, к которым относится и пандемия.

В 2019 году доход Турции от туризма составил 34,5 миллиарда долларов.

По последним данным, в Турции 18,8 тысячи заболевших, 356 человек скончались, 415 выздоровели.