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03.04.2020 20:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые СПбГУ проведут вебинары по дистанционному обучению для педагогов

Текст: Мария Агранович
Как сориентироваться в мире цифровых ресурсов? Как помочь ученикам школ, гимназий и колледжей правильно выстроить свою образовательную программу? Как быть учителю в новой реальности?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На эти и другие вопросы помогут ответить преподаватели Санкт-Петербургского госуниверситета во время бесплатных вебинаров "Цифровая педагогика для начинающих и...". Видео-встречи будут проходить с 7 апреля по 12 мая.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Прямые трансляции будут доступны для педагогов по всей России - школьных учителей, преподавателей среднего профобразования и высшей школы, которые хотят сориентироваться в области цифровой педагогики.

- Сейчас педагогам необходимо перестроиться мгновенно, а по-хорошему, на это требуется два-три года, - говорит директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова. - Но мы уже оказались в этом мире - мире дистанционных технологий. Когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка, очевидно, что этот цифровой опыт останется с нами. Я очень надеюсь, что для большинства он не будет разрушительным: появятся новые навыки, способы коммуникации и идеи".

К трансляция могут присоединиться все желающие, нужно только зарегистрироваться на сайте или посмотреть их позже в записи - они будут выложены в открытый доступ.

Фото: iStock
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- Самое важное, что мы хотим сейчас сообщить педагогам: не так важно, какие именно платформы и ресурсы они используют. Все дело в способе организации работы учителя и ученика, - подчеркнула директор Института педагогики СПбГУ профессор Елена Казакова. - В условиях дистанционного обучения это особенно важно. Мы точно понимаем, что необходимо каждому педагогу вне зависимости от его опыта, поэтому серия вебинаров так и называется - "Цифровая педагогика для начинающих и...". Дальше вместо многоточия каждый сам может вставить слово.

В программе вебинаров:

- "Пять оснований качества для цифровой педагогики", директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова

- "Человек на фоне онлайн", руководитель лаборатории когнитивных исследований СПбГУ, завкафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПбГУ Татьяна Черниговская

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Вузы начнут учебу в дистанционном формате с 6 апреля

- "Мотивация ученика и не только", профессор СПбГУ Леонид Илюшин

- "Логика изучения нового материала с учетом возможностей дистанционного образования", доцент СПбГУ Вадим Пугач

- "Цифровая педагогика для учителя. Выбор собственной стратегии в море возможностей", профессор СПбГУ Леонид Илюшин

- "Новые образовательные возможности цифровой эпохи. Обзор возможностей наших партнеров", доцент СПбГУ Анастасия Азбель

- "Хорошее время читать. Или новые волонтерские практики", профессор СПбГУ Татьяна Галактионова

- "Мы - вместе, или Новая роль классного руководителя", доцент СПбГУ Галина Данилова

- "Родители и дистанционное образование. Помочь? Договориться? Учиться вместе", доцент СПбГУ Ирина Писаренко

Начало первого онлайн-вебинара: 7 апреля, 17:00 (продолжительность - 90 минут).

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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