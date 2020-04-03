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03.04.2020 16:45
Рубрика: Общество

Ученые заявили об опасности "коронафобии"

Текст: Константин Волков
Надеть защитный костюм не так просто, как кажется. С первой попытки получается не у всех, навык отрабатывается на учениях. Фото: Евгений Козырев Надеть защитный костюм не так просто, как кажется. С первой попытки получается не у всех, навык отрабатывается на учениях. Фото: Евгений Козырев
Надеть защитный костюм не так просто, как кажется. С первой попытки получается не у всех, навык отрабатывается на учениях. Фото: Евгений Козырев

Пандемия коронавируса в мире (на настоящий момент более 1 миллиона заболевших) привела к появлению "коронафобии" - страха быть инфицированным. Об этом заявили 3 апреля турецкие ученые-медики из Университета Ибн Халдуна в Стамбуле и других медицинских кафедр, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Не надо воспринимать коронавирус как чуму или туберкулез, - просят турецкие врачи. - И не надо относиться к другому так, будто он болен чумой. Коронавирус не остается в организме человека навсегда".

Между тем многие испытывают в настоящее время страх, тревогу, отчаяние, причем это касается не только взрослых, но и детей, многие из которых испуганы необычной ситуацией и карантинными ограничениями.

Однако необходимо пережить время пандемии настолько комфортно, насколько это возможно, соблюдая все необходимые требования, но продолжая жить обычной жизнью, советуют ученые.

Особенно подчеркивается, что не надо делиться в соцсетях непроверенными сведениями и негативной информацией.

Сейчас, по словам ученых, среди тех, кто отчаянно боится заразиться, есть два подхода. Одни хотят постоянно сдавать тесты на наличие коронавируса, а другие совсем отказываются от проверки.

Оба подхода неверны, полагают медики. Отрицательный результат прямо сейчас не означает, что вы не заразитесь в будущем. А отказ от тестирования несет в себе потенциальную угрозу для окружающих.

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