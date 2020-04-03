Указ губернатора Ульяновской области от 2 апреля 2020 года № 38 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

12 марта 2020 г. № 19

г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.

2. Запретить до особого указания проведение на территории Ульяновской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. До особого указания проведение на территории Ульяновской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), фитнес-центров, бассейнов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

3.2. С 28 марта по 30 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и обслуживания на вынос.

Данное ограничение не распространяется на организации общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

3.3. С 28 марта по 1 июня 2020 года:

3.3.1. Бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

3.3.2. Деятельность объектов массового отдыха, расположенных на курортах регионального и местного значения.

3.4. С 30 марта по 30 апреля 2020 года:

3.4.1. Работу организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, за исключением организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему указу.

3.4.2. Работу объектов розничной торговли, в том числе нестационарных объектов торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также объектов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3.4.4. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Ульяновской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

3.4.5. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

3.4.6. Работу дошкольных образовательных организаций, за исключением работы дежурных групп с соблюдением санитарного режима.

4. В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в подпункте 3.3.1 пункта 3 настоящего указа:

4.1. Обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления.

4.2. Организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. В отношении лиц, проживающих в гостиницах и иных организациях коллективного размещения, организовать питание по месту размещения указанных лиц в номерах гостиниц.

6. Собственникам организаций, указанных в подпунктах 3.2-3.4 пункта 3 настоящего указа, обеспечить неукоснительное соблюдение положений настоящего указа.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

8. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации:

8.1. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в мониторинговый центр по номеру телефона 112.

8.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

8.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

8.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, за исключением случаев, указанных в подпункте 19.6 пункта 19 настоящего указа.

9. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции на дому с гражданами, указанными в пункте 8 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 8.4 пункта 8 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

10. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

11. С 26 марта по 30 апреля 2020 года:

11.1. Просить граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 3 к настоящему указу (далее - граждане группы риска), максимальное количество времени находиться в домашних условиях, минимизировав выход на улицу и ограничив посещение общественных мест.

11.2. Министерству здравоохранения Ульяновской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан группы риска.

11.3. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

11.3.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указанный в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего указа.

11.3.2. Обеспечить оказание гражданам группы риска возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в подпункте 8.1 пункта 8 настоящего указа.

11.3.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить в указанный период доставку гражданам группы риска лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

11.3.4. Организовать на базе государственных организаций социального обслуживания оказание гражданам группы риска социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам профилактики здорового образа жизни и питания.

11.4. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, Министерству здравоохранения Ульяновской области, Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обеспечить разделение потоков граждан группы риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

11.5. Министерству образования и науки Ульяновской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

12. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области:

12.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

12.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

12.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

12.4. Не допускать на рабочее место и (или) на территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 8 настоящего указа.

12.5. Перевести граждан группы риска с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

13. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, ввести запрет на выезд в зарубежные командировки, а также воздержаться от поездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках.

14. Руководителям организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с настоящим указом, провести мероприятия по санитарной обработке помещений, обеспечить на вверенных объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищённости, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, в том числе ввести режим ограничения теплоснабжения до минимальных значений, но не ниже +7 градусов Цельсия.

15. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 настоящего указа:

15.1. Организовать соблюдение методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе проведение санитарной обработки помещений, использование средств индивидуальной защиты работников, задействованных в оказании услуг населению.

15.2. Удостоверять привлечение работников к трудовой (служебной) деятельности посредством выдачи соответствующих справок, выданных в соответствии с пунктом 29 настоящего указа.

16. Обязать в период с 31 марта по 30 апреля 2020 года:

16.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

16.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

16.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ульяновской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них справок от работодателей, выданных в соответствии с пунктом 27 настоящего указа.

17. Рекомендовать гражданам при выходе за пределы места проживания (пребывания) в случаях, указанных в подпункте 16.3 пункта 16 настоящего указа, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

18. Правительству Ульяновской области, иным исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, областным государственным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области и иные исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области максимально сократить количество проводимых совещаний, иных деловых и корпоративных мероприятий, допуская возможность их проведения только в чрезвычайно важных и неотложных случаях в числе не более 10 присутствующих, а при проведении мероприятий областного и межведомственного характера - не более 50 присутствующих.

19. Министерству здравоохранения Ульяновской области:

19.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 8 настоящего указа.

19.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Российской Федерации, и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

19.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию, развёртыванию дополнительной госпитальной базы.

19.4. Рассчитать дополнительную потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и других лекарственных средствах для оснащения медицинских организаций с целью реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также потребность в обсерваторах для лиц, прибывших в Российскую Федерацию, и обеспечить их готовность.

19.5. Обеспечить приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств, медицинских изделий, аппаратов искусственной вентиляции лёгких и иного медицинского оборудования с учётом общих требований к оснащению коек для пациентов с COVID-19, в соответствии с минимальным стандартом медицинской организации для лечения пациентов с COVID-19, разработанных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

19.6. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернувшихся в Российскую Федерацию с 1 апреля 2020 года, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия в условиях обсерватора.

19.7. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в подпункте 19.6 настоящего пункта, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-2019.

19.8. Организовать лабораторную диагностику COVID-2019 с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции.

19.9. Обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий граждан:

вернувшихся на территорию Российской Федерации с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России), и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторных заболеваний.

19.10. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-2019, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных COVID-2019, обучение персонала работе со средствами индивидуальной защиты и контроль их использования.

19.11. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведённых лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и представление её в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

19.12. При получении положительного результата на COVID-2019 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области и направлять биологические материалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

20. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области обеспечить подготовку предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан в связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции.

21. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с главами администраций муниципальных образований Ульяновской области обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).

22. Министерству промышленности и транспорта Ульяновской области совместно с главами администраций муниципальных образований Ульяновской области и руководителями объектов в целях обеспечения устойчивости работы промышленных предприятий:

22.1. Организовать непрерывный мониторинг функционирования промышленных предприятий, особое внимание уделить предприятиям с безостановочным циклом работы и жизнеобеспечения.

22.2. Организовать на промышленных предприятиях создание запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий.

22.3. Обеспечить устойчивые связи с предприятиями-поставщиками, для чего предусмотреть запасные варианты производственных связей.

23. Признать, что угроза распространения новой коронавирусной инфекции как чрезвычайное и непредотвратимое в сложившихся условиях обстоятельство, повлёкшее в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" введение на территории Ульяновской области режима повышенной готовности, а равно распространение указанной инфекции являются обстоятельствами непреодолимой силы.

24. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области совместно с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

25. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Ульяновской области осуществлять личный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в общественном транспорте, на объектах торговли и общественного питания, в образовательных организациях, гостиницах, а также обязательного использования средств индивидуальной защиты персоналом указанных организаций.

26. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Ульяновской области, эксплуатирующих сооружения по очистке сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного режима, проведения производственного контроля сточных вод.

27. Перевести Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб) в круглосуточный режим работы до особого указания.

28. Секретариату Штаба:

28.1. Обеспечить ежедневное представление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции, числе заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

28.2. Обеспечить контроль за выдачей справок лицам, привлекаемым к трудовой (служебной) деятельности или для оказания содействия в обеспечении режима самоизоляции граждан или которые обеспечивают функционирование государственных органов и органов местного самоуправления на территории Ульяновской области.

29. Правительству Ульяновской области утвердить форму и порядок выдачи справок, указанных в подпункте 15.2 пункта 15 и подпункте 28.2 пункта 28 настоящего указа.

30. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области, Министерством здравоохранения Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и координирующими органами народных дружин оказать содействие в обеспечении режима самоизоляции граждан.

31. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н. организовать информирование населения через средства массовой информации, а также официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о введении на территории Ульяновской области режима повышенной готовности, связанных с ним дополнительных обязанностях граждан, прибывших на территорию Российской Федерации.

32. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.





Приложение № 1 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, на которые не распространяются ограничения, связанные с приостановлением работы

На территории Ульяновской области ограничения, связанные с приостановлением работы организаций, не распространяются на:

непрерывно действующие организации, в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения, связи, включая почтовую связь, в сфере информационных технологий, дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; организации атомной промышленности; строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг; организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах;

медицинские и аптечные организации, а также организации социального обслуживания;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе организации и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьютеров, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форм (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырьё и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе организации медицинской промышленности. Кроме того, к подобным организациям следует отнести организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения;

организации системы нефтепродуктообеспечения; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций; организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;

органы государственной власти Ульяновской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также подведомственные им организации, обеспечивающие их деятельность.





Приложение № 2 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щётка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички (коробок).

14. Свечи.

15. Пелёнка для новорождённого.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)*.

25. Строительные и отделочные материалы и инструменты*.

26. Санитарно-технические изделия*.

27. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения*.

28. Печатные издания.

*В отношении указанных групп товаров первой необходимости перечень используется только организациями торговли.





Приложение № 3 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Перечень заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







