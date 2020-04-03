Утверждены правила применения адвокатами "гонорара успеха"

Совет Федеральной палаты адвокатов России утвердил Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи. То есть, проще говоря, правила "гонорара успеха".

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко подчеркнул: "Мы можем считать своей победой институционализацию в Законе об адвокатуре "гонорара успеха", - заявил Юрий Пилипенко. - Теперь для адвокатов этот институт является абсолютно законным".

Напомним, "гонорар успеха" предполагает, что адвокат в качестве вознаграждения получает долю от взысканных сумм. Принятые правила предоставляют адвокату, как самостоятельному субъекту оказания правовой помощи, возможность вместе со своим доверителем определять детали применения "гонорара успеха". Например, адвокат может не требовать никакого аванса или при минимальном авансе, рассчитывая а случае победы получить крупную сумму. Или договориться, что в случае победы в суде процент от выигранной суммы будет своего рода премией адвокату, дополнением к уже полученным гонорарам.

В правилах предусматривается, что положение об обусловленном вознаграждении (то есть том самом "гонораре успеха") может быть включено в соглашение для обеспечения конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи лиц, у которых на момент заключения соглашения отсутствует возможность выплачивать вознаграждение адвокату. Иными словами, если у человека нет денег, но его дело абсолютно правое, он может предложить адвокату поработать на результат. По принципу, утром победа в суде, вечером - деньги. Также положение о "гонораре успеха" может включаться в соглашение между адвокатом и его подзащитным в иных случаях, когда это не противоречит законодательству и принятым правилам. То есть стороны могут договориться о наиболее удобной для них схеме.

"Правила применения "гонорара успеха" обязал нас принять законодатель, - сказал вице-президент ФПА Михаил Толчеев. - Этот инструмент ожидает активного использования, что возможно только в порядке, утвержденном Федеральной палатой адвокатов РФ. Однако первоначальная редакция, предложенная рабочей группой, вызвала критические замечания. Рабочая группа пришла к компромиссным решениям, что потребовало определенной гибкости. Такую же гибкость и умение слышать позиции друг друга проявил Совет ФПА, согласившись с тем, что эти правила очень важны для применения адвокатами и не следует плодить новых сущностей, разбирая их до мельчайших деталей".