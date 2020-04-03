В Алабаму поставили пять тысяч прогнивших масок из федеральных запасов

Чиновники в округе Монтгомери, штат Алабама, заявили, что тысячи медицинских масок, полученных ими из национальных запасов на прошлой неделе, оказались гнилыми и с истекшим сроком годности.

Как сообщает Associated Press, директор местного управления по чрезвычайным ситуациям Кристи Торнтон заявил, что на всех 5880 процедурных масках оказалась плесень. Вдобавок, срок годности этих медицинских средств истек еще в 2010 году.

Официальные лица других американских штатов сообщили о повреждении оборудования, прибывающего для оказания помощи медицинским работникам в больницах из федерального резерва. По данным губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в Лос-Анджелес из национального хранилища поступило 170 сломанных аппаратов искусственной вентиляции легких. "Вместо того, чтобы жаловаться, мы погрузили их в трейлер, отвезли на ремонт в одну из компаний Калифорнии", - сообщил губернатор на страничке в Twitter, добавив, что уже в понедельник они вернутся в Лос-Анджелес в рабочем виде.

Представители местных властей жалуются на то, что федеральный центр из-за нехватки медицинского оборудования в больницах по всей стране создал такие условия, при которых они вынуждены конкурировать друг с другом в попытке выбить необходимые средства от пандемии коронавируса, чья острая нехватка ощущается на местах. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер сказала, что конкуренция "создает намного больше проблем для местных властей". По ее словам, губернаторы вынуждены выступать друг против друга, а в некоторых случаях федеральное правительство отдает приоритет своим однопартийцам.

Ожидается, что в ближайшее время администрация Трампа объявит указ, обязывающий американцев носить маски в общественных местах в рамках кампании по ограничению распространения вируса.

Пока что, официальные лица призвали общественность "оставить медицинские маски и респираторы N95 для медицинских работников", которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией.

По состоянию на 2 апреля, правительства 38 штатов обязали граждан оставаться дома, при этом местные органы власти считают, что "социальное дистанцирование" является лучшим средством борьбы с распространением коронавируса, отмечает The New York Times.

Между тем

1 056 777 человек по состоянию на 20.00 пятницы по московскому времени заболело коронавирусом в мире, из них - 257 773 в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся коронавирусом в режиме онлайн на своем сайте. 55 780 человек, заболевших коронавирусом в мире, умерли.