В Госдуме раскритиковали отказ Запада отменить санкции из-за коронавируса

В Госдуме назвали политическим эгоизмом отказ США, Евросоюза и их союзников поддержать отмену санкций на фоне пандемии коронавируса.

Ранее США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций по причине того, что они мешают странам бороться с коронавирусом. Кроме России авторами декларации стали еще 28 государств.

Эти действия показали лицо коллективного Запада и его сторонников "без маски", заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, политический эгоизм оказался важнее объединения мировых усилий для борьбы с COVID-19.

В частности, граждане в Иране оказались отрезаны от возможности получения квалифицированной медицинской помощи именно по причине противоправных американских рестрикций, предпринятых в обход СБ ООН.

Слуцкий также назвал недальновидным игнорирование призывов генсека ООН Антониу Гутерреша.

- Коронавирус и спровоцированный им экономический кризис стали глобальной угрозой, победить которую возможно только при общей консолидации, - подчеркнул политик. - И санкционная дубина здесь явно не в помощь, а, прямо скажем, во вред.

Наиболее абсурдной является позиция Украины, заметила, в свою очередь, коллега Слуцкого по комитету Елена Панина. Судя по тенденциям развития ситуации в этой стране, Украина сама вскоре будет нуждаться в масштабной международной помощи, заявила она в комментарии РИА Новости.

По ее словам, высокомерное безразличие к находящимся под санкциями странам может бумерангом ударить по тем, кто лишает другие государства полноценной медпомощи.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет и вовсе назвал маразмом решение западных стран заблокировать резолюцию Генассамблеи ООН. "Вместо спасения своих народов, совместного принятия правильных и поступательных шагов на благо всего мира они продолжают заниматься дешевым политическим популизмом", - отметил парламентарий.

По его словам, сегодня именно Россия стала локомотивом оказания бескорыстной помощи - в том числе и цивилизованным странам мира.