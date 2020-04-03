В Якутии женщина пробежала полумарафон в своей квартире

Жительница северного города Алдан Светлана Хамидулина, соблюдая режим самоизоляции, пробежала полумарафон - 21,1 километра - в стандартной однокомнатной квартире.

Восемь с половиной метров в одну сторону, поворот. Затем такое же расстояние в другую сторону. За два с половиной часа энтузиастка бега "нарезала" 1242 круга по квартире под любимую музыку.

- Первые пять километров кот пытался бегать со мной. На девятом километре я почувствовала легкую тошноту и головокружение, хотелось рвануть на улицу и увидеть линию горизонта. До 15-го километра бежала через боль - колени сходили с ума от частых поворотов. На 16-м я рыдала. Потом боль немного отпустила, я начала петь и разговаривать с собой. Хотелось нырнуть в сугроб с головой, - вспоминает спортсменка.

Когда Светлане оставались последние 100 метров, вернулся с работы муж. Застыв на пороге, он качал головой и приговаривал: "Сумасшедшая баба".

- Полумарафон повторять не буду, - говорит Светлана Хамидулина. - Если только марафон…

Она терпеть не может спортзалы, манежи и беговые дорожки. Признается, что в закрытых помещениях ей не хватает воздуха, неба над головой и свободы. Но оказавшись в самоизоляции, в ограниченном замкнутом пространстве спортсменка ничего не могла с собой поделать - побежала.