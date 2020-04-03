В Иране число случае заражения коронавирусом превысило 53 тысячи

В Иране число случаев заражения COVID-19 достигло 53 183 человек. Такие данные привел официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За минувшие сутки в Иране зарегистрировано 2715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, за последние 24 часа от заболевания умерли 134 человека", - говорится в заявлении минздрава Ирана.

По данным ведомства, от коронавируса излечились 17 935 пациентов, при этом состояние 4035 заразившихся остается тяжелым.

Всего с 19 февраля по 3 апреля жертвами COVID-19 в Иране стали 3294 человека.\