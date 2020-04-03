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03.04.2020 09:13
Рубрика: В мире

В Киргизии от COVID-19 скончался первый больной

Текст: Данияр Каримов

В Киргизии от COVID-19 скончался первый больной. Об этом сообщили сегодня в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Пациенту был 61 год. Он проживал на юге Киргизии - в Ошской области. Незадолго до госпитализации и диагноза, подтвердившего у него наличие опасной инфекции, он вернулся из-за границы. По данным медиков, у скончавшегося были серьезные сопутствующие заболевания.

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Тем временем, за последние сутки в Киргизии зарегистрировано еще девять новых случаев COVID-19. В целом по республике коронавирус выявлен у 125 человек. Четверо больных находятся в тяжелом состоянии, один - на искусственной вентиляции легких. Пятеро выздоровели и выписаны из больницы. Еще несколько тысяч человек находятся под наблюдением медиков. Речь о вернувшихся из-за рубежа, либо людях, контактировавших с больными.

- В настоящее время мы охватываем тестированием на COVID-19 группы риска, - заявил глава минздрава Киргизии Сабиржан Абдикаримов. - В первой, семейной, категории непосредственно те, кто был в контакте с имевшими положительный результат на коронавирусную инфекцию. Во второй группе - их дальние родственники и те, кто вернулся в страну и находятся в обсервации.

Подавляющее количество случаев COVID-19 в Киргизии зафиксировано на юге страны и имеют завозной характер. Люди, инфицированные коронавирусом, чаще всего возвращались из паломничества к мусульманским святыням в одной из арабских стран.

В мире экс-СССР Киргизия Распространение коронавируса COVID-19

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