В Мексике из-за коронавируса перестали варить пиво

В Мексике прекратится производство пива. Это связано с режимом ЧС, введенным в стране 30 марта из-за распространения нового коронавируса.
"Пиво не относится к продукции особой важности или первой необходимости", - подчеркнул глава Палаты перерабатывающей промышленности республики Энок Кастельянос. В некоторых штатах была даже приостановлена продажа пенного напитка.
В Мексике COVID-19 выявлен у 1 378 человек, 37 - скончались. О первом инфицированном пациенте официально стало известно 28 февраля, сообщает ТАСС.