В Норильске предоставят каникулы для арендаторов

В связи с эпидемией коронавируса и тотальным карантином компания "Норильский никель" реализует обширную программу экономической и социальной помощи в городах своего присутствия. Так, более чем семидесяти арендаторам временно закрытого крупнейшего в Норильске торгово-развлекательного комплекса "Арена" будут предложены арендные каникулы на период приостановки работы. Аналогичную помощь получат еще 43 арендатора на других объектах компании, сообщил глава "Норникеля" Владимир Потанин. Те, кто продолжит работать "на вынос", заплатят только коммунальные платежи. Общий объем поддержки предпринимателей составит более 50 млн рублей.

Сейчас компания договаривается с администрацией города, чтобы такие же условия были предоставлены малому и среднему бизнесу в муниципальных объектах. Всего в Норильске 5563 зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса, в этой сфере занято более 10 тысяч жителей города.

Предпринимателям, получившим ссуды по благотворительной программе "Норникеля" "Мир новых возможностей" на развитие социального бизнеса, уже предоставлены кредитные каникулы на шесть месяцев - это девять проектов на Кольском полуострове и три в Норильске.

На предприятиях компании ведется постоянный мониторинг самочувствия работающих. Удаленно без посещения офиса задействованы уже 4,5 тысячи сотрудников.

Волонтерские команды в Коле, Норильске и Чите участвуют в благотворительной акции "Волонтеры спешат на помощь". Энтузиасты помогают бесконтактно доставлять нуждающимся продукты, медикаменты, вещи. Волонтеры обучают пожилых людей, как они через интернет могут оплатить коммунальные платежи, как заказать еду или изготовить марлевые повязки.

Сегодня в рядах добровольцев добра несколько сотен человек, и их число растет каждый день. С 5 апреля через сайт Kombinatdobra.ru и социальные сети любой человек может присоединиться к благотворительной акции #волонтерыспешатнапомощь.

Иногда для поддержки человека в нынешний трудный период надо совсем немного, например, позвонить пожилым, одиноким, оставшимся в домах престарелых и своих квартирах, и пообщаться с ними - ободрить словом. Для такой работы волонтеры проходят обучение у психологов.

Для поддержки социальных фондов, работающих с незащищенными слоями населения, в компании создан грантовый конкурс "Новое измерение" с общим фондом в 500 млн рублей и размером грантов до 10 млн. Всего за один день в фонд поступило 75 заявок от желающих проявить себя на поприще социального попечительства.

Другое направление − оперативная поддержка НКО, которые занимаются проектами в сфере культуры. Сейчас всем не до них, акцентирует Владимир Потанин, но нельзя допустить, чтобы они исчезли. Для них создан новый грантовый конкурс "Общее дело" с фондом в 100 млн рублей. За неделю фонд получил более 450 заявок.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин выделил 1 млрд рублей личных средств на поддержку общественных организаций в рамках своего благотворительного фонда. Сама компания "Норникель" потратит такую же сумму на медицинскую защиту в городах своего присутствия.