В ОНФ предложили упростить пересдачу ЕГЭ в 2020 году

Общероссийский народный фронт направил обращение Правительству РФ в связи с изменениями в образовательном процессе, вызванными распространением COVID-19. В частности, эксперты предлагают временно упростить процедуру пересдачи ЕГЭ и опротестования результатов экзамена.

Кроме того, предлагается создать интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ на базе школ и региональных вузов для учеников, которым не доступно эффективное дистанционное обучение.

- В ОНФ поступают обращения о трудностях организации дистанционного обучения на местах. Более всего обеспокоены родители и учителя выпускников девятых и одиннадцатых классов, которые должны готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, - рассказали в народном фронте. - Наибольшее число обращений (80%) связано с техническими трудностями: ученики не имеют компьютеров и мобильных устройств, некоторые школы не подключены к интернету или не достаточно обеспечены компьютерами, у учителей нет опыта работы в онлайн формате.

Поэтому эксперты прогнозируют, что далеко не все ребята смогут подготовиться к экзаменам на удаленке. "По завершении карантинных мероприятий обеспечить проведение интенсивных курсов для обучающихся общеобразовательных организаций, в которых отсутствует объективная возможность организовать полноценное дистанционное обучение в период сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях подготовки таких обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ", - говорится в документе, который имеется в распоряжении "РГ".

Эксперты ОНФ считают, что особое внимание следует уделить поддержке обучающихся в сельской местности, где технические проблемы стоят особенно остро.

Также в ОНФ предложили ввести особые меры поддержки из федерального и регионального бюджетов для учителей школ и вузовских преподавателей, которые летом могут остаться фактически без отпуска.

- Перенос сроков экзаменов в школах не должен повлечь сокращение гарантированных законодательством дней отпуска педагогов, - рассказали в ОНФ. - А если данная мера неизбежна, необходимо выстроить систему дополнительного материального стимулирования.

Документ подписан Сопредседателем Центрального штаба ОНФ, руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой, ректором НИУ ВШЭ, членом Центрального штаба ОНФ Ярославом Кузьминовым, и челном Центрального штаба ОНФ, зампредседателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Любовью Духаниной.

Любовь Духанина, член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта "Равные возможности - детям":

- Даже в Московской области не у всех ребят есть возможность учиться онлайн: нет техники, слабый интернет. В самом уязвимом положении оказались ребята из сельских школ, из многодетных семей - если в семье и есть компьютер, то сейчас многим ученикам приходится делить его с родителями, которые работают из дома. У большинства ребят есть возможность учиться в своем темпе, но ученикам 9 и 11 классов предстоят ОГЭ и ЕГЭ. Даже в обычных условиях любой экзамен сопровождается стрессом. Этот стресс нужно минимизировать: организовать интенсивные курсы подготовки после завершения карантинных мер, упростить процедуру пересдачи, вместе с регионами начать скоординированную разъяснительную работу.